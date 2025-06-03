Smart Home

Dreame stellt seine ersten Luftreiniger vor

| 1 Kommentar
Dreame Airpursue

Mit den Modellen AirPursue PM20 und PM10 bringt Dreame Technology erstmals Luftreiniger auf den Markt.

Beide Modelle verfügen über Millimeterwellen-Sensorik, ein mehrstufiges Filtersystem und eine Technologie zur doppelten Luftzirkulation. Das Ziel besteht darin, die Luftreinigung in Innenräumen durch intelligente Funktionen zu automatisieren und gleichzeitig die Effizienz zu steigern.

Die Geräte erkennen automatisch Personen im Raum und passen ihre Leistung entsprechend an. Ein CO₂-Sensor misst kontinuierlich die Luftqualität. Der PM20 unterscheidet sich vom PM10 unter anderem durch ein integriertes Heizelement, das innerhalb weniger Sekunden warme Luft abgeben kann. Diese Funktion ist im PM10 nicht vorhanden.

Technische Ausstattung und Einsatzbereich

Das Dual-Luftstromsystem sorgt für eine gleichzeitige vertikale und horizontale Verteilung der gereinigten Luft. Der PM20 erreicht eine CADR von 400 m³/h und eignet sich für Räume bis 48 m², während der PM10 mit 300 m³/h für bis zu 36 m² ausgelegt ist. Beide Geräte setzen auf ein vierstufiges Filtersystem in Kombination mit UVC- und Plasma-Technologie zur zusätzlichen Reduktion von Keimen.

Ein integriertes Display zeigt Echtzeitdaten zur Luftqualität sowie den Gehalt verschiedener Partikel und Gase an. Zusätzlich lassen sich die Geräte per App oder Sprachsteuerung bedienen. Der PM20 soll ab Mitte Juni für 899 € und der PM10 für 799 € über verschiedene Online- und Einzelhandelskanäle zu haben sein. Weitere Details zu den Geräten folgen, sobald die entsprechenden Produktseiten online sind.

  1. Tom 💎
    sagt am

    Vom Design her hätte mich nicht überrascht, wenn es hier um ein Dyson-Produkt gehen würde. Die Preisklasse passt ja auch.

