Drei neue FAST-Sender auf Zattoo

Zattoo

Der Streaming-Anbieter Zattoo erweitert sein Angebot in Deutschland, Österreich und der Schweiz um drei neue FAST-Sender.

Zattoo erweitert sein Angebot in der dunklen Jahreszeit um drei neue Themensender: wedo true stories, Landlust TV und das bei Nutzern beliebte Weihnachtskino, das laut Zattoo bereits im letzten Jahr gut angenommen wurde.

Die Sender gehören zum sogenannten FAST-Modell (Free-Ad-Supported-Streaming-TV), bei dem die Inhalte kostenlos und werbefinanziert angeboten werden. Alle Sender sind in HD-Qualität verfügbar und lassen sich in der Zattoo App als Favoriten speichern. Zudem ermöglichen Weihnachtskino und wedo true stories Funktionen wie Pausieren, Neustarten und eine 7-tägige Rückschau.

Zu den Inhalten heißt es:

Weihnachtskino
„Weihnachtskino“, ein Sender speziell für die Adventszeit, bietet rund um die Uhr ein festliches Filmprogramm mit über 70 sorgfältig ausgewählten Weihnachtsfilmen. Von herzerwärmenden Klassikern bis hin zu modernen Weihnachtsgeschichten, inklusive Titeln wie „Ein Weihnachtswunder – 24 Türchen zur Liebe“, „The Heart of Christmas“ und „Lucy und der traurige Mann“.

wedo true stories
Im Programmbereich „True Crime“ beleuchten Dokumentationen, unter anderem von ZDF Studios und Balanga, wahre Verbrechen und echte Kriminalfälle in Sendereihen wie „Nach Anruf Mord“, „Auf Verbrecherjagd“ und „Im Todestrakt“, während in „True Personalities“ national und international bekannte Persönlichkeiten porträtiert und ihre Erlebnisse dokumentarisch aufbereitet werden. Ein Highlight ist „True Talk”: Prominente Gäste aus Wirtschaft, Unterhaltung, Sport und Musik sprechen über ihr Business, Erfolgsrezepte und Entwicklungen im Technik- und Digital-Bereich. Zu den Gesprächspartnern zählen Boris Becker, Oliver Kahn, Elyas M‘Barek, Dirk Nowitzki, Josef Ackermann, Steffen Henssler und Markus Lanz. Jede Woche laufen zwei neue Folgen.

Landlust TV
Landlust TV zeigt das Landleben in seiner ganzen Vielfalt – von Garten und Küche über Wohnen bis hin zur Natur. Mit Slow-TV-Formaten und exklusiven Eigenproduktionen lädt der Sender zum Entspannen und Genießen ein. Neue Reise- und Kochformate, u.a. mit Chefköchin Barbara Stadler, machen das Angebot komplett. Für alle, die das Landleben lieben!

Mittlerweile hat der Streaming-Anbieter auch das Abomodell „Zattoo Smart HD“ für 6,49 Euro pro Monat im Angebot, das 180 TV-Sender in HD-Qualität (1280 × 720 Pixel bei 50p) sowie Restart & Live Pause bietet.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

