E-Rezept-Ausfälle: Apotheken laufen Sturm

Apotheken und ihre Patienten leiden weiterhin unter massiven Ausfällen im E-Rezept-System, die es den Apotheken erschweren, dringend benötigte Medikamente auszuliefern.

Heißt: Bereits seit mehreren Tagen ist es den Apotheken teils stundenlang nicht möglich, E-Rezepte vom zuständigen Fachdienst (Server) abzurufen und diese zu beliefern. Der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes, Dr. Hans-Peter Hubmann, kritisiert die Pannen scharf und fordert eine sofortige Lösung des Problems.

Mögliche Ursachen werden auf einen Dienstleister zurückgeführt, der für die Identifizierung der Heilberufler im System zuständig ist. Trotz der Bemühungen der IT-Experten des Verbandes ist die Einflussnahme begrenzt, weshalb Hubmann das Bundesgesundheitsministerium und die gematik dringend auffordert, die Stabilität des eRezept-Systems wiederherzustellen.

„Medisign“ verantwortlich für die Probleme

Die gematik bestätigte zuletzt, dass es wiederholt technische Probleme bein dem Provider medisign gibt, die zu Schwierigkeiten bei der Erstellung und Einlösung von E-Rezepten sowie beim Einlesen der Gesundheitskarte und der Verschlüsselung von KIM-E-Mails führen.

Diese Probleme treten insbesondere in den Morgenstunden zwischen 8 und 9 Uhr auf. Medisign „arbeitet intensiv an einer Lösung“ und es wurde empfohlen, die Versichertenkarte in der Apotheke mehrmals einzustecken oder es nach kurzer Zeit erneut zu versuchen.

Medisign ist einer von vier zugelassenen Anbietern für elektronische Heilberufsausweise und Praxis- und Institutionsausweise. Obwohl nicht direkt von der gematik beauftragt, trägt medisign die Verantwortung für den stabilen und sicheren Betrieb des Dienstes.

