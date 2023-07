Ein „günstiges“ Elektroauto: Mercedes zeigt im September die Zukunft

Elektroauto-Boom erwartet: Mercedes setzt alles auf eine Karte

Mercedes-Benz sieht trotz der aktuellen Absatzschwierigkeiten bei Elektroautos eine vielversprechende Zukunft für diese Antriebsart und will deshalb verstärkt in deren Entwicklung investieren. In einem Interview mit dem Handelsblatt sagte der […]25. Juli 2023 JETZT LESEN →