Ein „spezielles“ Pokémon-Projekt kommt 2027
The Pokémon Company und Aardman arbeiten zusammen und haben diese Woche ein „spezielles“ Pokémon-Projekt für 2027 angekündigt. Der „einzigartige Stil“ von Aardman, die man von Wallace & Gromit kennt, soll dann bei Pokémon einziehen.
Details gibt es keine, wir wissen also nicht, ob es eine Serie, ein Film oder ein Spiel sein werden, bei Aardman hat man mit allen Medien bereits Erfahrung gesammelt. Es ist auch seltsam, dass man dieses Projekt schon Jahre vorher bestätigt hat.
Es ist eine große Ehre, mit The Pokémon Company International zusammenzuarbeiten – wir fühlen uns aufrichtig privilegiert, dass man uns anvertraut hat, ihre Charaktere und ihre Welt auf brandneue Weise zum Leben zu erwecken. Pokémon, die größte Unterhaltungsmarke der Welt, mit unserer Liebe zu Handwerk, Charakteren und komödiantischen Geschichten zusammenzubringen, ist unglaublich spannend.
in Dienste
in Zubehör
in Provider
in Tarife
in Mobilität
in News | Update
in Mobilität
in Marktgeschehen
in Mobilität
in Gaming