Indiana Jones: Mehr Spiele, ein DLC und PS5-Version

Indiana Jones scheint ein durchaus großer Erfolg für die Xbox Studios zu sein, vielleicht der Erfolg, den man mal wieder gebraucht hat. Ein gutes Singleplayer-Spiel, welches von Kritikern und Spielern durchaus positiv aufgenommen wird.

Und es ist noch lange nicht das Ende für „Indiana Jones und der Große Kreis“, denn 2025 wird ein spannendes Jahr für das Spiel. Im Frühjahr erscheint direkt die PS5-Version, wobei noch unklar ist, ob es dann auch für die PS5 Pro optimiert wurde.

Indiana Jones: Weitere Spiele sind möglich

Darüber hinaus arbeitet MachineGames bereits an einem DLC namens „The Order of the Giants“, welches ebenfalls 2025 kommt. Und es wären weitere Spiele rund um Indie möglich, so Douglas Reilly von Lucasfilm Games heute gegenüber Variety.

Falls das aktuelle Spiel erfolgreich ist, dann könnte hier eine Reihe entstehen, die sich rund um die Filme einordnet und eigene Geschichten erzählt. Aktuell liegt der Fokus auf dem DLC und mehr möchte man dazu also aktuell noch nicht verraten.

Ich bin noch unschlüssig, ob ich Indiana Jones auf der Xbox spielen soll, denn es reizt mich, aber eine bessere Version für die PS5 Pro, dann vielleicht auch direkt mit dem DLC, klingt auch gut. Freut mich aber, dass das Spiel wohl doch gelungen ist.

Es wäre aber ehrlich gesagt auch genau der Exklusivtitel, den die Xbox gebrauchen könnte, denn mit solchen Spielen verkauft Sony die PlayStation. Und wer es nicht total eilig hat, der kann sicher auch ein paar Monate auf die PS5-Version warten.