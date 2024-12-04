Elden Ring 2: Entwickler äußern sich zu einer möglichen Fortsetzung

Elden Ring erlebte vor ein paar Jahren einen großen Hype und bekam in diesem Jahr eine große Erweiterung mit Shadow of the Erdtree. Das Spiel ist damit fertig und die Entwicklung abgeschlossen. Doch was wäre mit einem Elden Ring 2?

Das werden wir eher nicht sehen, so Hidetaka Miyazaki gegenüber IGN, was aber nicht bedeutet, dass wir die Marke in Zukunft nicht mehr sehen werden. Man geht es bei FromSoftware anders an, die Marke wird aber „in irgendeiner Form“ erhalten bleiben. Das Entwicklerstudio arbeitet derzeit offiziell an mehreren Projekten.

Es ist unklar, ob ein Projekt rund um Elden Ring dabei ist und man muss an dieser Stelle auch erwähnen, dass eine mögliche Übernahme von Sony ansteht. Ich gehe nach so einem großen (und lukrativen) Erfolg allerdings davon aus, dass weder FromSoftware noch Sony die Marke (Elden Ring) gar nicht mehr nutzen werden.