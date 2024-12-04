Ubisoft: Chef spricht von sehr „turbulenten Zeiten“

Ubisoft blickt auf ein hartes Jahr, denn viele Spiele lagen hinter den Erwartungen und das neue Assassin’s Creed kommt erst 2025. Zum Abschluss des Jahres gab es noch die Meldung, dass XDefiant eingestellt und die Teams entlassen werden.

Das sorgt für viel Unsicherheit bei den Mitarbeitern von Ubisoft, die Yves Guillemet heute in einer internen Nachricht angesprochen hat. Er und das Management tun laut eigenen Angaben alles, um Ubisoft durch die „turbulenten Zeiten“ zu steuern.

Ubisoft benötigt neue Lösungen, um die Kontrolle über das eigene Unternehmen zu behalten. Die Gerüchte zu einer möglichen Übernahme kochen derzeit auch immer wieder hoch und würden dann sicher erneut für zahlreiche Entlassungen sorgen.

Yves Guillemet möchte das alte „Momentum“ von Ubisoft zurück, man möchte in Zukunft wieder ein „wichtiger Player“ in der Branche werden. Es wird kein leichtes Jahr für Ubisoft, vor allem Assassin’s Creed Shadows muss im Februar die Krise abwenden. Sollte der große Hoffnungsträger scheitern, dann wird es schwierig.