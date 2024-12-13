Gaming

Elden Ring: Neues Spiel „Nightreign“ kommt 2025

Elden Ring Nightreign

FromSoftware hat Elden Ring nach Shadow of the Erdtree also doch noch nicht ganz abgeschlossen, denn 2025 geht es schon direkt weiter. Aber nicht mit einem DLC und nicht mit Elden Ring 2, sondern mit einem ganz neuen Spiel der Reihe.

Nächstes Jahr erscheint Elden Ring: Nightreign, ein Koop-PvE-Survival-Spiel für die PlayStation (4 und 5), Xbox und den PC. Es scheint übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, ein rein digitaler Release zu sein. Und es gibt einen ersten Trailer.

  1. Hazz 💎
    sagt am

    Sieht irgendwie nicht so toll aus. Im Vergleich zu Eldenring stinkt der Trailer hier ganz schön ab. Wirkt eher wie eine Fanmod.

