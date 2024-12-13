Gaming

The Witcher 4: Erster Trailer überrascht die Fans

Witcher 4 Ciri

The Witcher 4 befindet sich zwar jetzt in der „vollwertigen Produktion“, aber das Spiel ist dennoch einige Jahre entfernt. Ein Datum gibt es noch nicht und Gameplay natürlich auch noch nicht, aber CD Project hat dennoch einen ersten Trailer für uns.

Es ist natürlich ein cinematischer Trailer und man hat diesen mit Platige Image für die Game Awards produziert, aber er soll uns einen ersten Eindruck vom nächsten Witcher-Spiel liefern. Und es gibt auch einen kurzen Text, was uns hier erwartet.

The Witcher IV ist ein Open-World-Singleplayer-RPG von CD PROJEKT RED. Zu Beginn einer neuen Saga schlüpft ihr in die Rolle von Ciri und begebt euch auf eine Reise durch eine brutale Dark-Fantasy-Welt. Angetrieben von der Unreal Engine 5 soll es das bisher immersivste und ehrgeizigste Open-World-Spiel der Witcher-Reihe werden.

Sowas gab es auch, ich glaube sogar gut sieben Jahre vor Marktstart, beim letzten Spiel der Entwickler, bei Cyberpunk 2077. Macht euch also keine große Hoffnung, das wird noch dauern und es wird anders aussehen, aber es ist immerhin etwas.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    naja bei Cyberpunk 2077 wollten sie einfach nur sichergehen dass jeder der den Trailer damals gesehen hat bei Release des Spiels volljährig ist.

