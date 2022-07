Ihr müsst jetzt stark sein: Elektrischer Bentley kommt später

Adrian Hallmark, Chef von Bentley, hat gegenüber Automotive News Europa diese Woche verraten, dass das erste Elektroauto später kommt. Vor zwei Jahren ging man noch von 2025 aus, aber der elektrische Bentley dürfte erst 2026 kommen.

Die Marke plant, ganz große Überraschung, einen Elektro-SUV zum Einstieg und obwohl man keinen Grund nennt, so dürfte dieser indirekt bekannt sein. Bentley ist eine VW-Marke und nutzt die neue Elektro-Plattform der Volkswagen AG dafür.

-->

Diese nennt sich SSP, allerdings entwickelt Porsche derzeit eine Sport-Version davon und auch bei Audi und Porsche ist von Verzögerungen die Rede. Vermutlich liegt es an VW.OS, denn die neue Software soll mit SSP die Basis für alle Marken werden. Das war vermutlich auch der Grund, warum Herbert Diess gehen musste.

PS: Die Überschrift ist natürlich ein Spaß, wobei ich der Meinung bin, dass auch solche Autos zum Wandel gehören. Vielleicht sogar vor allem solche Autos als Vorzeigemodelle, was möglich sein kann. Ich bin mal auf SSP Sport gespannt und was Porsche, Bentley, Lamborghini und Co. ab 2025 so alles geplant haben.

Elektromobilität macht es nicht leicht für Hypercars Wer schon mal elektrisch gefahren ist, der wird sich sicher noch an eine Sache beim Start erinnern: Die Beschleunigung. Das Auto ist direkt da und die Power kann direkt umgesetzt werden, da sind Elektroautos den Verbrennern überlegen. Es gibt natürlich…28. Juli 2022 JETZT LESEN →

-->