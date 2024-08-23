Elektro-SUVs: Verbraucherzentrale fordert neue Regelungen

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) fordert eine neue Bewertungsmethode für Elektrofahrzeuge, die den Energieverbrauch stärker berücksichtigt.

Hintergrund ist, dass große Elektro-SUVs deutlich mehr Strom verbrauchen als kleinere E-Fahrzeuge, was derzeit bei der Bewertung der Fahrzeuge nicht ausreichend berücksichtigt wird. Um die Entwicklung effizienterer Fahrzeuge zu fördern, schlägt der vzbv Effizienzvorgaben vor, die die Hersteller dazu anregen, leichtere und sparsamere Modelle zu entwickeln.

Diese Maßnahmen könnten nicht nur den Stromverbrauch senken, sondern auch die Reichweite erhöhen und die Kosten für die Verbraucher senken. Daniel Weber, Referent im Team Mobilität und Reisen des vzbv, betont, dass Effizienzvorgaben notwendig sind, um Elektroautos umweltfreundlicher und alltagstauglicher zu machen.

Verbraucherzentralen fordern Grenzwert von 16 kWh / 100 km

Der vzbv schlägt vor (PDF), dass die EU kurzfristig entsprechende Vorgaben einführt, um die Hersteller zu motivieren, den Stromverbrauch zu senken. Fahrzeuge, die einen Grenzwert von 16 kWh / 100 km überschreiten, sollten ab 2030 mit Strafzahlungen belegt werden. Dabei sollte nicht nur der Energieverbrauch im Betrieb, sondern die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs berücksichtigt werden.

Langfristig fordert der vzbv, dass die EU eine verbindliche Lebenszyklusanalyse für alle Fahrzeuge einführt. Dabei sollen alle Schritte von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zur Entsorgung des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Ab Juni 2026 sollen zudem die CO₂-Emissionsdaten von Neufahrzeugen an die Europäische Kommission übermittelt werden.

Die bisherigen Regelungen, die ein Verbot von Neuzulassungen für Verbrennungsmotoren ab 2035 vorsehen, berücksichtigen bisher nicht die Effizienzunterschiede von Elektrofahrzeugen, was zu einer Benachteiligung kleinerer und effizienterer Modelle führen könnte, so der Verbraucherzentrale Bundesverband.