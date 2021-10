Xiaomi will Elektroautos ab 2024 produzieren

Xiaomi gab im März bekannt, dass man in den Markt für Elektroautos einsteigen wird. Letzten Monat ging dann Xiaomi EV an den Start und nun hat man bekannt gegeben, dass es schon ein Ziel für die ersten Modelle gibt: Erstes Halbjahr 2024.

Die Massenproduktion der ersten Elektroautos soll laut Xiaomi noch Anfang 2024 starten, in etwa drei Jahren geht es also richtig los. Sollte man wie die klassischen Hersteller vorgehen, wird man aber sicher vorher erste Konzeptfahrzeuge zeigen.

Ich bin sehr gespannt, was Xiaomi da so geplant hat und in welche Richtung man gehen wird. Es ist immer interessant, wenn Neueinsteiger den Markt betreten und da werden sicher noch sehr viele bis 2024 folgen. Die neue Sparte für Elektroautos wird vom Chef persönlich (Lei Ju) geleitet, es wird sein letztes großes Projekt.

