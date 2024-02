Elektroautos: Der Cupra-Chef zeigt sich besorgt

Die Zukunft von Seat ist Cupra und die Marke ist mittlerweile sogar so wichtig, dass man sich die Plattform für die kompakten Elektroautos sichern konnte. Der Fokus liegt also voll auf Spanien, doch das bereitet Wayne Griffiths derzeit Sorgen.

Kommendes Jahr, also 2025, wird das kompakte Elektroauto von Cupra in Spanien vom Band rollen, vor Ort haben die Kunden aber kaum Interesse an Elektroautos. Der Anteil ist mit 5 Prozent gering. Der Chef von Seat und Cupra ist „sehr besorgt“.

Im Gespräch mit Bloomberg hat Wayne Griffiths betont, dass etwa die Hälfte der neuen Autos rein elektrisch sein werden, aber ausgerechnet das Heimatland zieht hier nicht mit. Überdenkt die Volkswagen AG die Investition in das Werk in Spanien?

Volkswagen AG: Spanien ist wichtig für die Zukunft

Modelle wie der kommende VW ID.2 von Volkswagen oder der Cupra UrbanRebel sind entscheidend für die Volkswagen AG, denn teure SUVs kann mittlerweile fast jeder bauen, aber für den Wandel benötigt es langsam preiswertere Elektroautos.

Vor dem Cupra UrbanRebel stehen übrigens noch der neue Cupra Born VZ, das Facelift für den Cupra Born und der Cupra Tavascan an. Mal schauen, ob diese Elektroautos die Nachfrage und somit das Interesse in Spanien steigern werden.

