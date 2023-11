Elektroautos: Gebrauchtwagenmarkt wächst spürbar

Der Gebrauchtwagenmarkt wird für Elektroautointeressenten zunehmend attraktiver, da die steigende Anzahl an Neufahrzeugen in den letzten Jahren zu einem erhöhten Angebot an jungen Gebrauchtwagen, insbesondere Leasingrückläufern, geführt hat. Darauf weist der ADAC aktuell hin.

Dies führt zu einer Entspannung bei den Lieferzeiten und teilweise zu sinkenden Neupreisen für Elektroautos. Auch die Preise für gebrauchte Elektroautos sind laut DAT-Liste deutlich gesunken.

Preisrückgänge bei gebrauchten Elektroautos

So ist beispielsweise der Preis für ein zwei Jahre altes Tesla Model 3 (Standard Range Plus) von 38.550 Euro im Herbst 2022 auf aktuell knapp 31.900 Euro gesunken, was einem Rückgang von 17 Prozent entspricht. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich bei anderen Modellen wie dem VW ID.3 (Pro S) und dem Hyundai Kona (Trend 64 kWh) mit Preisrückgängen von 13 Prozent bzw. 22 Prozent innerhalb eines Jahres.

Die aktuelle Marktentwicklung bei gebrauchten Elektroautos in Kombination mit den in der Regel günstigen Betriebskosten durch Steuervorteile und THG-Bonus erleichtern einen Umstieg auf Elektromobilität. Leider ist die Kfz-Versicherung für Elektroautos oftmals noch preisintensiver, als bei vergleichbaren Verbrennern. Hier gibt es aber einen allgemeinen Trend zu steigenden Preisen.

Obendrein sollten vor dem Kauf einige Empfehlungen beachtet werden, darunter die Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse, Fahrprofile und Lademöglichkeiten sowie eine sorgfältige Prüfung von Reichweite, Ladeleistung und Zustand der Batterie. Letzterer dürfte in der Regel keine Probleme machen.

Ebenso wichtig ist – je nach Hersteller – ein Blick ins Serviceheft, um regelmäßige Wartungen und eventuelle Garantieansprüche zu prüfen.

