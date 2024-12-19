Mobilität

Elektroautos: Deutschland und Frankreich als Hauptverlierer

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
The New Volkswagen Id.3
Martin Meiners

Im November 2024 gingen die Neuzulassungen von Pkw in der EU um 1,9 % zurück. Besonders betroffen waren Frankreich (-12,7 %) und Italien (-10,8 %), während Deutschland nahezu stagnierte (+0,5 %) und Spanien mit einem Zuwachs von 6,4 % einen positiven Ausreißer darstellte.

Insgesamt wurden in den ersten elf Monaten des Jahres 9,7 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen, was einem minimalen Plus von 0,4 Prozent entspricht. Auch hier verzeichnete Spanien (+5,1 %) das stärkste Wachstum, während die Zahlen in Frankreich (-3,7 %), Deutschland (-0,4 %) und Italien (-0,2 %) leicht rückläufig waren.

Pc November 1

Elektroautos sacken in Deutschland und Frankreich stark ab

Die Zulassungen von batteriebetriebenen Elektroautos (BEV) gingen im November um 9,5 Prozent zurück, wobei Deutschland (-21,8 Prozent) und Frankreich (-24,4 Prozent) deutliche Rückgänge verzeichneten. Der Marktanteil der Elektroautos sank von 16,3 % im Vorjahr auf 15 %.

Auch die Plug-in-Hybride verzeichneten einen Rückgang um 8,8 % und erreichten nur noch einen Marktanteil von 7,6 %. Im Jahresvergleich lagen die BEV-Neuzulassungen um 5,4 % unter dem Vorjahresniveau, die Plug-in-Hybride verzeichneten ein Minus von 8 %.

Hybridfahrzeuge im Aufwind

Hybridfahrzeuge verzeichneten hingegen ein starkes Wachstum von 18,5 % und lagen mit einem Marktanteil von 33,2 % zum dritten Mal in Folge vor den Zulassungen von Benzinern. Die Benzinfahrzeuge selbst verzeichneten einen Rückgang von 7,8 %, insbesondere in Frankreich (-31,5 %). Auch Dieselfahrzeuge verloren weiter an Marktanteil und erreichten im November nur noch 10,6 Prozent.

Pc November 2

Insgesamt zeigt der europäische Automarkt deutliche Verschiebungen bei den Antriebstechnologien. Während Elektro- und Hybridfahrzeuge immer mehr Marktanteile gewinnen, verlieren Benzin- und Dieselfahrzeuge weiter an Bedeutung. Vor allem in Frankreich und Deutschland waren die Rückgänge bei den konventionellen Fahrzeugen deutlich, wie die European Automobile Manufacturers Association (ACEA) mitteilte.


Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze50 🌀
    sagt am

    Ich kann hier iwie keinen Kommentar abgeben

    Antworten
  2. Ronald 💎
    sagt am

    Test, test, test…
    Ich wollte überprüfen ob der Kommentar funktioniert.
    Bei so einer News meldet sich doch sonst ein bestimmte Forumsklientel innerhalb von Minuten?

    Antworten
    1. JonP 🌀
      sagt am zu Ronald ⇡

      Nope

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Elektroautos: Deutschland und Frankreich als Hauptverlierer
Weitere Neuigkeiten
Lidl
Lidl darf Rabatt-App als kostenlos bezeichnen – Verbraucherzentrale kündigt Revision beim BGH an
in Handel
Google Pixel 8 Pro Android Apps
„Es ist unglaublich“: Google teasert nächsten Schritt für Android an
in Firmware und OS
Huawei Mate Air: Auch hier kommt bald ein dünnes Smartphone
in Smartphones
Smart 1 Und 3 Elektro
Smart #1 und #3 bekommen 2027 ein „sehr großes Facelift“
in Mobilität
Smart #4 steht fest: Ein Klassiker kommt zurück
in Mobilität
Telekom 5g
Telekom: Neue MagentaMobil Young Tarife kommen – doppeltes Datenvolumen, halber Preis
in Tarife
Dreame: Gespräche über geplante Elektroauto-Fabrik in Brandenburg
in Mobilität
Disney+ wird teurer: Neue Preise kommen bald
in Dienste | Update
7 vs. Wild Amazonas: Prime Video zeigt den Trailer zu Staffel 5
in Unterhaltung
Congstar
Congstar reduziert Starterpaket für Prepaid Allnet Flat
in Tarife