Elektroautos: Deutschland und Frankreich als Hauptverlierer
Im November 2024 gingen die Neuzulassungen von Pkw in der EU um 1,9 % zurück. Besonders betroffen waren Frankreich (-12,7 %) und Italien (-10,8 %), während Deutschland nahezu stagnierte (+0,5 %) und Spanien mit einem Zuwachs von 6,4 % einen positiven Ausreißer darstellte.
Insgesamt wurden in den ersten elf Monaten des Jahres 9,7 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen, was einem minimalen Plus von 0,4 Prozent entspricht. Auch hier verzeichnete Spanien (+5,1 %) das stärkste Wachstum, während die Zahlen in Frankreich (-3,7 %), Deutschland (-0,4 %) und Italien (-0,2 %) leicht rückläufig waren.
Elektroautos sacken in Deutschland und Frankreich stark ab
Die Zulassungen von batteriebetriebenen Elektroautos (BEV) gingen im November um 9,5 Prozent zurück, wobei Deutschland (-21,8 Prozent) und Frankreich (-24,4 Prozent) deutliche Rückgänge verzeichneten. Der Marktanteil der Elektroautos sank von 16,3 % im Vorjahr auf 15 %.
Auch die Plug-in-Hybride verzeichneten einen Rückgang um 8,8 % und erreichten nur noch einen Marktanteil von 7,6 %. Im Jahresvergleich lagen die BEV-Neuzulassungen um 5,4 % unter dem Vorjahresniveau, die Plug-in-Hybride verzeichneten ein Minus von 8 %.
Hybridfahrzeuge im Aufwind
Hybridfahrzeuge verzeichneten hingegen ein starkes Wachstum von 18,5 % und lagen mit einem Marktanteil von 33,2 % zum dritten Mal in Folge vor den Zulassungen von Benzinern. Die Benzinfahrzeuge selbst verzeichneten einen Rückgang von 7,8 %, insbesondere in Frankreich (-31,5 %). Auch Dieselfahrzeuge verloren weiter an Marktanteil und erreichten im November nur noch 10,6 Prozent.
Insgesamt zeigt der europäische Automarkt deutliche Verschiebungen bei den Antriebstechnologien. Während Elektro- und Hybridfahrzeuge immer mehr Marktanteile gewinnen, verlieren Benzin- und Dieselfahrzeuge weiter an Bedeutung. Vor allem in Frankreich und Deutschland waren die Rückgänge bei den konventionellen Fahrzeugen deutlich, wie die European Automobile Manufacturers Association (ACEA) mitteilte.
