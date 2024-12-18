Elektroautos im Aufwind: Chinas Kraftstoffnachfrage geht schneller zurück als gedacht

China, das jahrzehntelang als Treiber des weltweiten Ölverbrauchs galt, verzeichnet erstmals einen Rückgang seines Kraftstoffverbrauchs.

Dies ist vor allem auf den raschen Umstieg auf Elektroautos zurückzuführen. Im Jahr 2024 sank der Verbrauch fossiler Kraftstoffe laut der China National Petroleum Corporation um 1,3 Prozent (394 Millionen statt 399 Millionen Tonnen), und dieser Trend wird sich laut Prognosen fortsetzen.

Bis 2035 könnte laut einem Bericht des Spiegels der Benzinverbrauch um bis zu 50 Prozent sinken, ähnlich wie die Nachfrage nach Diesel. Gleichzeitig wird ein Anstieg des Kerosinverbrauchs erwartet, der aber den Gesamtverbrauch an fossilen Energieträgern nicht bremsen wird.

Wenn die gesamte mit E-Fahrzeugen zurückgelegte Strecke mit Benzin zurückgelegt worden wäre, wäre die chinesische Benzinnachfrage in diesem Jahr um 14 % und die gesamte Ölnachfrage um etwa 3 % höher gewesen. Die Zunahme der E-Fahrzeuge hätte das Wachstum der Benzinnachfrage um etwa 5 %-Punkte verringert. – via Lauri Myllyvirta

Chinas Kampf gegen den Klimawandel gewinnt an Fahrt

Diese Entwicklung hat erhebliche Auswirkungen auf den Klimaschutz. China, der weltweit größte CO₂-Emittent, setzt verstärkt auf erneuerbare Energien und Elektromobilität, um seine Emissionen zu reduzieren. Trotz einer nach wie vor kohlelastigen Stromerzeugung reduziert der wachsende Markt für Elektroautos den Bedarf an Rohölimporten deutlich.

Im Juli 2024 wurden erstmals mehr Elektroautos (inkl. Plug-in-Hybride) als Verbrenner zugelassen. Derzeit sind in China rund 30 Millionen Elektroautos zugelassen, was einem Anteil von rund zehn Prozent am gesamten Fahrzeugbestand entspricht.

Neben wirtschaftlichen Faktoren wie einer schwächelnden Konjunktur wirkt sich die Elektromobilität nachhaltig auf den Ölmarkt aus. Experten sehen den Wandel in China als wegweisend: Die jahrzehntelange Rolle des Landes als Haupttreiber des globalen Ölverbrauchs könnte zu Ende gehen. Zwar bleibt der Bedarf an Rohöl in der Petrochemie und im Flugverkehr bestehen, aber die gesamte Ölnachfrage Chinas dürfte in den kommenden Jahren stagnieren oder sogar sinken.