Elektroautos im Fokus: Junge Menschen führen den Trend an

Die Einstellung zu Elektroautos ist in den verschiedenen Altersgruppen sehr unterschiedlich, wie eine Umfrage der ADAC Autoversicherung zeigt.

Vor allem junge Menschen sind deutlich offener für den Umstieg auf Elektroautos als ältere Generationen. Während 29 Prozent der 18- bis 29-Jährigen planen, ihr nächstes Fahrzeug als Elektroauto zu kaufen, sind es bei den über 50-Jährigen nur neun Prozent.

Das Potenzial für den Umstieg auf Elektromobilität ist bei den Jüngeren jedoch noch größer, denn jeder Zweite unter 30 Jahren ist grundsätzlich offen für den Kauf eines Elektroautos.

Reichweite bei Jung und Alt wichtiger Faktor

Junge Menschen fahren auch häufiger Elektroautos und sind dem Fahrerlebnis gegenüber positiv eingestellt. So geben zwölf Prozent der unter 30-Jährigen an, regelmäßig ein Elektroauto zu nutzen, während es bei den über 50-Jährigen nur vier Prozent sind.

Diejenigen, die ein Elektroauto schon einmal Probe gefahren sind, zeigen sich mehrheitlich begeistert. Besonders wichtig ist den Autofahrern, unabhängig vom Alter, eine hohe Reichweite. In der Umfrage nannten 38 Prozent der Befragten die Reichweite als wichtigsten Faktor beim Kauf eines Elektroautos, dicht gefolgt vom Kaufpreis.

Die Befragten wünschen sich auch spezielle Versicherungsleistungen für Elektroautos. Eine Vollkaskoversicherung ist für 88 Prozent der Befragten entscheidend. Darüber hinaus halten 83 Prozent einen speziellen Versicherungsschutz für die Batterie und andere elektroautospezifische Komponenten für wichtig, da diese besonders teuer und empfindlich sind.

Für die Umfrage im Auftrag der ADAC Autoversicherung wurden 1.000 Autofahrerinnen und Autofahrer ab 18 Jahren befragt, die an der Entscheidung über den Abschluss einer Kfz-Versicherung beteiligt sind.