Elektroautos von Sony: Das ist kein Spaß, das ist ein großes Ziel

Sony und Honda haben im Rahmen der CES 2023 ihr erstes Elektroauto als frühes Konzept präsentiert und ich habe in den Tagen danach gerne die Reaktion gesehen, dass das eh nicht kommt und selbst wenn, dass man doch eh keine Chance habe.

Afeela soll eine etablierte Automarke werden

Doch im Gespräch mit The Verge hat Yasuhide Mizuno, der Chef von Sony Honda Mobility und somit Afeela (so wird die Marke heißen), betont, dass man ein großes Ziel habe. Sony möchte keine Eintagsfliege sein, man will viele Jahre Autos bauen.

Schon kurz nach dem Event wurde bekannt, dass direkt mehrere Elektroautos von Afeela geplant sind und das erste Modell wird man sogar bis zu 10 Jahre leasen können. Die Botschaft soll klar sein: Sony will eine etablierte Marke wie Tesla werden.

Der entscheidende Part bei den Autos wird die Software sein, da werden wir einen Support von einem Jahrzehnt sehen. Das funktioniert aber nur, wenn man dabei auch etwas Geld verdient, Sony Honda Mobility plant also entsprechende Dienste.

Ich bin gespannt, denn die Veränderungen auf dem Markt bringen auch ganz neue Chancen für ganz neue Player mit. Allerdings wird es auch für zwei Unternehmen wie Sony und Honda kein Selbstläufer – selbst wenn der Einstieg etwas leichter ist.

Mehr Reichweite und Leistung: Polestar 2 bekommt ein großes Upgrade Autos werden mittlerweile schneller als früher aktualisiert, was aber in der heutigen Zeit nötig ist, um mithalten zu können. Und nach den Upgrades bei Volvo, habe ich mir schon gedacht, dass der Polestar 2 ebenfalls in diesem Jahr mit dabei…23. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->