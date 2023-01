Mehr Reichweite und Leistung: Polestar 2 bekommt ein großes Upgrade

Autos werden mittlerweile schneller als früher aktualisiert, was aber in der heutigen Zeit nötig ist, um mithalten zu können. Und nach den Upgrades bei Volvo, habe ich mir schon gedacht, dass der Polestar 2 ebenfalls in diesem Jahr mit dabei ist.

Und laut Nextmove ist dem auch so, schon diese Woche soll ein neuer Polestar 2 für 2023 angekündigt werden. Das große Highlight: Mehr Reichweite und Leistung.

Polestar 2 mit über 630 km Reichweite

Der große Akku wird demnach auf 82 kWh anwachsen, beim kleinen Akku tut sich mit 69 kWh aber nichts. Doch dank neuer Elektromotoren gibt es bei der Single-Motor-Version dennoch eine bessere Reichweite mit 518 km. Das größte Upgrade gibt es für Single-Motor und großen Akku, da sprechen wir nun über 635 km.

Mit 200 kW (272 PS) bzw. 220 kW (300 PS) gibt es mehr Single-Motor-Leistung und die Version mit dem größeren Akku hat mehr Power (da Gewicht). Und auch die Dual-Motor-Version bekommt mehr Leistung, da sind es dann 310 kW (421 PS).

Das dürfte man im Alltag eher nicht spüren, denn der Akku wiegt sicher mehr, aber mit 592 km konnte die Reichweite signifikant gesteigert werden. Die Performance-Version bleibt bei 350 kW (476 PS), kommt jetzt allerdings auf 569 km Reichweite.

Alle Versionen bekommen mehr Drehmoment, bei der Top-Version sind es sogar bis zu 740 Nm. Die zusätzliche Power dürfte man aber vermutlich am ehesten bei der Single-Motor-Version spüren, da sind es dann 490 Nm statt wie bisher 330 Nm. Und es wird endlich ein Heckantrieb, der Frontantrieb war für mich die falsche Wahl.

Achja, das Limit von 160 km/h fällt jetzt auch bei der kleinen Version weg und alle Modelle machen erst bei 205 km/h dicht. Das könnte einige auch noch freuen.

Polestar 2 lädt jetzt deutlich schneller

Und auch am Schnelllader gibt es ein Upgrade, denn da sprechen wir über 205 kW beim großen Akku, beim kleinen sind es aber nur 135 kW. Da ist in den Eckdaten aber von einem Verbrauch von 14,8 kWh pro 100 km die Rede, was echt gut wäre.

Im Innenraum tut sich auf dem Papier nicht viel, es gibt jetzt kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt, es gibt immer eine 360-Grad-Kamera und die Spiegel dimmen sich automatisch ab. Der Konfigurator soll noch diese Woche aktualisiert werden und dann gibt es die neuen Preise, wobei wir da bisher noch keine Angaben haben.

Der Polestar 2 wird damit endlich eine sehr attraktivere Alternative für das Tesla Model 3. Doch dort wurden die Preise erst stark gesenkt und ich vermute, dass Polestar die Preise erhöht. Die Ankündigung von Tesla war bei Polestar sicher ein kleiner Dämpfer bei der Planung, aber das werden wir erst diese Woche erfahren.

Größerer Akku, schneller, effizienter und besser am Schnelllader, das klingt nach einem spannenden Schritt. Ich mag den Polestar 2, aber er konnte technisch nicht mit einem Tesla Model 3 mithalten. Da hat Geely also jetzt für 2023 nachgebessert.

