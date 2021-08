Elektroautos: Xpeng-Offensive in Europa geht weiter

Xpeng ist ein Autohersteller aus China, der Elektroautos baut. Das Unternehmen hat aber mittlerweile vor allem den globalen Markt im Auge, genau genommen hat man sich auf Europa fokussiert. Hier geht die Offensive nun direkt weiter.

Xpeng P7 kommt in Europa an

Letztes Jahr wurde mit dem Xpeng G3 das erste Elektroauto in Norwegen verkauft und diese Woche hat man mitgeteilt, dass der Xpeng P7 nun ebenfalls ausgeliefert wird. Das Unternehmen tastet sich langsam über Norwegen an Europa heran.

Der Xpeng P7 ist ein Elektroauto, welches man in der Klasse von einem Tesla Model S einstufen kann. Die ersten Medien aus Europa durften Anfang des Jahres schon mal Probefahren und die Berichte zum Xpeng P7 waren durchaus positiv.

Der P7 ist aktuell das Flaggschiff von Xpeng und soll zeigen, was man kann. Und parallel dazu möchte Xpeng auch ein Servicenetz in Europa aufbauen. Wie gesagt, Norwegen ist nur der Anfang als führende Nation für Elektromobilität.

China startet globalen Angriff

Wird Xpeng in Zukunft bei Autos so normale sein, wie das heute Xiaomi oder Huawei bei Smartphones sind? Ich könnte es mir gut vorstellen und weitere Marken werden sicher bald folgen, aktuell ist die Nachfrage in China selbst aber eben noch sehr hoch. Da gibt es viele lokale Anbieter, die wir hier noch gar nicht kennen.

Ich glaube auch nicht, dass die große Konkurrenz für die Autobranche in Europa auf den Namen „Tesla“ hört. Die mischen den Markt zwar auch auf, doch China macht sich im Hintergrund bereit die ganze Branche mal so richtig anzugreifen.

Aus Nerd-Sicht finde ich es gut, dass die etablierten Autohersteller endlich mal mehr Konkurrenz bekommen und sich weniger ausruhen können. Ich hoffe aber auch, dass sie gut vorbereitet sind (was ich nicht bei allen Marken sehe).

Mal schauen, wie sich Xpeng entwickelt und wie und wann man auch bei uns in Deutschland angreifen wird. Der Einstieg in Norwegen ist sinnvoll, doch nächstes Jahr wird Xpeng sicher auch ein größeres Stück vom Kuchen abhaben wollen.

