Elektromobilität auf dem Vormarsch: Plug-in-Hybride verlieren immer mehr an Bedeutung

Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen stieg im April gegenüber dem Vorjahresmonat um +12,6 % auf knapp 203.000 Einheiten. Doch diese Zahlen vermitteln nur die halbe Wahrheit.

In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden rund 870.000 Pkw neu zugelassen, + 7,9 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilt, ist der Zuwachs weiterhin vor allem auf die gewerblichen Neuzulassungen zurückzuführen, die um +17,8 % zulegten.

Der Privatmarkt blieb mit einem leichten Plus von 3,2 % gegenüber April 2022 auf niedrigem Niveau. „Das Plus wird nach wie vor im Wesentlichen vom Abbau der Lieferrückstände getragen. Der Privatmarkt stagniert insbesondere bei den Auftragseingängen“, sagt Thomas Peckruhn, ZDK-Vizepräsident und Sprecher des Fabrikatshandels in Deutschland.

Plug-in-Hybride brechen ein

Während die Zahl der rein batterieelektrisch angetriebenen Pkw (BEV) um +34,1 Prozent zulegte, verzeichneten die Plug-in-Hybride einen Rückgang von -45,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Benziner (+17,7 %) und Diesel (+2,4 %) legten hingegen zu. Im Detail:

Die Elektro (BEV) Pkw konnten mit +34,1 Prozent und 29.740 Neuwagen im April einen deutlichen Anstieg bei den alternativen Antrieben verzeichnen. Ihr Anteil betrug 14,7 Prozent. Es kamen 59.468 Hybrid-Pkw (29,3 %/+4,7 %), darunter 11.787 Plug-in-Hybride (5,8 %/-45,7 %) zur Neuzulassung. Ein Anteil von 0,4 Prozent entfiel auf Pkw mit der Kraftstoffart Flüssiggas (903 Pkw/+7,8 %), 0,1 Prozent entfiel auf Pkw mit der Kraftstoffart Erdgas (153 Pkw). 76.519 Neuwagen und einem Anteil von 37,7 Prozent waren den Benzinern zuzurechnen, deren Anzahl im Vergleich zum Vorjahresmonat um +17,7 Prozent zunahm. Bei den Diesel-Pkw (36.138) zeigte sich ein Anstieg von +2,4 Prozent, ihr Anteil betrug 17,8 Prozent.

Das Gebrauchtwagengeschäft zeigte im April weiterhin nur leichte Zuwächse. So stieg die Zahl der Besitzumschreibungen um 3,3 Prozent auf rund 456.000 Einheiten. Im bisherigen Jahresverlauf wechselten rund 1,96 Millionen Pkw den Halter, das sind 2,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Information am Rand: Tesla erreichte mit +272,3 Prozent den größten prozentualen Zuwachs bei den Importmarken und Skoda (+32,5 %) war mit einem Neuzulassungsanteil von 5,9 Prozent die stärkste Importmarke.

