Neuer EnBW Schnellladestandort im Norden bietet erstmalig „Service-Inseln“

Wenige Kilometer nördlich von Hannover, in Großburgwedel, hat die EnBW einen neuen Schnellladepark mit Solardach in Betrieb genommen.

Er liegt in direkter Nähe zur A7 und ist mit 32 sogenannten HPC-Ladepunkten (High-Power-Charging) einer der größten Schnellladeparks Deutschlands und der zweitgrößte Schnellladepark der EnBW. Der größte Schnellladepark der EnBW mit 52 HPC-Ladepunkten liegt am Kamener Kreuz in Nordrhein-Westfalen.

Die Schnellladepunkte des neuen EnBW Ladeparks an Deutschlands längster Autobahn ermöglichen eine Ladeleistung von jeweils bis zu 300 Kilowatt. Der Schnellladepark ist so konzipiert, dass auch E-Auto-Gespanne problemlos laden können.

Zudem bietet er drei Service-Inseln. Dort können Autofahrer während des Ladevorgangs nicht nur kostenlos den Reifendruck prüfen, sondern auch einen Staubsauger und einen Fußmattenreiniger von Kärcher nutzen.

Wie alle ihre Ladestandorte betreibt die EnBW auch den Schnellladepark in Großburgwedel mit „100 Prozent Ökostrom“. Dieser wird unter anderem durch die Fotovoltaikanlage der Überdachung generiert.

Fakten zum EnBW Schnellladepark in Großburgwedel

32 HPC-Schnellladepunkte mit je bis zu 300 kW Leistung

Solardach mit einer Leistung von 55 kWp (Kilowatt Peak)

Service-Inseln mit kostenlosem Staubsauger und Fußmattenreiniger von Kärcher sowie mit Reifendruck-Prüfgerät

Direkte Anbindung an A7 von Hamburg nach Hannover

Lage → Google Maps

Inbetriebnahme: 14. April 2023

Gastronomieangebote in unmittelbarer Nähe des EnBW Schnellladeparks

Ausblick: In den kommenden Monaten wird NIO eine seiner Batteriewechselstationen am Standort in Betrieb nehmen.

Bis zum Jahr 2030 plant die EnBW jährlich 100 Millionen Euro Investitionen und steuert das Ziel an, ihr Schnellladenetz bis dahin auf 30.000 Standorte zu erweitern. EnBW sieht generell einen Bedarf von 130.000 bis 150.000 Schnellladepunkten im öffentlichen Raum in Deutschland bis zum Jahr 2030.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen vergünstigten Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

Sixt Neuwagenkunden erhalten kostenlose EnBW-Ladekarte Die Allane Mobility Group und der Energieversorger EnBW haben eine Kooperation vereinbart, um das Angebot für Sixt-Neuwagenkunden, die einen Vertrag für ein Elektrofahrzeug abschließen, zu erweitern. Diese Kunden erhalten kostenlos […]3. Mai 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->