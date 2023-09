Elektromobilität im Aufwind: Deutschland verzeichnet starkes Wachstum bei E-Autos

In den ersten acht Monaten des Jahres 2023 wurden in Deutschland 23,9 Prozent mehr Personenkraftwagen (Pkw) mit alternativen Antrieben wie Elektro-, Hybrid-, Plug-In-, Brennstoffzellen-, Gas- und Wasserstoffantrieb zugelassen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Elektromobilität ist dabei am stärksten im Aufwind.

Von den insgesamt 1.913.564 neu zugelassenen Pkw waren 907.135 Fahrzeuge (47,4 Prozent) mit einem alternativen Antrieb ausgestattet. 463.786 Neuwagen (24,2 Prozent) verfügten über einen Elektroantrieb, was einem Zuwachs von 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Insbesondere die Elektro-Personenwagen (BEV) verzeichneten mit einem Plus von 55,9 Prozent einen beachtlichen Zuwachs und erreichten einen Anteil von 18,6 Prozent (355.575 Einheiten) an den Gesamtzulassungen.

Die Tabellen mit den Daten zu den Neuzulassungen von Pkw im Jahresverlauf 2023 nach Marken findet ihr beim KBA (unten unter „Tabellen“). Auszugsweise bilden aber auch die folgenden Grafiken die wichtigsten Daten ab.

