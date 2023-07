Elon Musk erklärt: Darum heißt Twitter jetzt X

Manchmal geht es bei Elon Musk ganz schnell, denn man konnte in den letzten Tagen und Stunden live dabei zuschauen, wie Twitter in X unbenannt wurde. Der Vogel ist noch oft zu sehen, wird aber jetzt nach und nach durch ein X ersetzt.

Doch warum trennt sich Elon Musk von dieser weltweit bekannten und beliebten Marke? Es geht um eine „App für alles“. Eine Vision, die ehrlich gesagt nicht neu bei Elon Musk ist. Doch jetzt will er genau das auch endlich mal richtig mit X umsetzen.

In den kommenden Monaten werden wir eine umfassende Kommunikation und die Möglichkeit, Ihre gesamte Finanzwelt zu steuern, hinzufügen. Der Name Twitter macht in diesem Zusammenhang keinen Sinn, also müssen wir uns von dem Vogel verabschieden.

Das alte Twitter wird jetzt umgebaut und verändert, daher passt der Vogel nicht mehr zum Image. Laut Elon Musk kann man jetzt auch mehr Dinge posten (was nur bedingt stimmt) und daher würde ein X als Marke und Logo mehr Sinn ergeben.

Der Name Twitter machte Sinn, als es nur 140-Zeichen-Nachrichten gab, die hin- und hergeschickt wurden – wie das Zwitschern von Vögeln -, aber jetzt kann man fast alles posten, einschließlich mehrerer Stunden Video.

X: WeChat-App als großes Vorbild

Ich vermute mal, dass das große Vorbild die App „WeChat“ aus China ist. Diese ist auch als Messenger gestartet und mittlerweile eine „App für alles“. Sowas möchte Elon Musk für die westliche Welt aufbauen, denn sowas wäre am Ende lukrativer.

Twitter in seiner aktuellen Form würde niemals die Investition zurückholen und vor allem nicht jetzt, wo viele Unternehmen abspringen oder ihre Zahlungen reduziert haben (für Werbung). X als WeChat-Alternative hätte aber sicher mehr Potenzial.

Man sollte nicht unbedingt gegen Elon Musk wetten, denn er wird das sicher mit aller Macht umsetzen wollen. Ich bin aber dennoch skeptisch, dass so ein Konzept global funktioniert, denn WeChat ist nur so erfolgreich, weil es in China existiert.

