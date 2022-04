Es hat sich gestern bereits angedeutet und am Abend wurde es dann auch offiziell bestätigt: Elon Musk darf Twitter kaufen. Wir sprechen über 54,20 US-Dollar pro Aktie und eine Gesamtsumme von über 40 Milliarden US-Dollar für Twitter.

Elon Musk hat am 14. April das erste Mal öffentlich bestätigt, dass er gerne Twitter übernehmen möchte. Es wurde dann aber doch erstaunlich schnell ruhig nach einer kurzen Phase der Aufregung und am gestrigen Tag ging es plötzlich sehr schnell.

Twitter wird von der Börse verschwinden, Elon Musk möchte sich hier den Traum erfüllen, den er bei Tesla nicht durchsetzen konnte: Ein privates Unternehmen. Laut NYT dürfte es bei diesem Deal außerdem keine Gegenwehr von Behörden geben.

Für Elon Musk geht es hier um „ungenutztes Potenzial“ der Plattform und um einen größeren Fokus auf Meinungsfreiheit. Er will auch ein paar Dinge angehen, aber wie wir alle wissen ist Elon Musk gut im Ankündigen – die Umsetzung ist ein anderes Thema. Mal schauen, ich sehe den Schritt aktuell weder positiv noch kritisch.

Free speech is the bedrock of a functioning democracy, and Twitter is the digital town square where matters vital to the future of humanity are debated. I also want to make Twitter better than ever by enhancing the product with new features, making the algorithms open source to increase trust, defeating the spam bots, and authenticating all humans. Twitter has tremendous potential – I look forward to working with the company and the community of users to unlock it.

Elon Musk