Elon Musk sieht Volkswagen als härteste Konkurrenz für Tesla

Herbert Diess sorgte letzte Woche für eine Überraschung, als er bei einem Meeting den Chef von Tesla (digital) zuschaltete. Und wie das Handelsblatt berichtet, fand dieser lobende Worte für die Marke „Volkswagen“, um die er sich keine Sorgen macht.

Tesla vs. Volkswagen

Für Elon Musk bleibt Volkswagen eine Ikone und er sieht die Marke auch als den „größten Herausforderer“ für Tesla. Die aktuellen Zahlen zeigen zwar, dass Tesla derzeit doppelt so groß wie die komplette Volkswagen AG (mit Blick auf die reinen Auslieferungen) ist, aber Herbert Diess will Tesla in 3-4 Jahren tatsächlich ablösen.

Der Chef der Volkswagen AG hat über LinkedIn bestätigt, dass es dieses Meeting gab und Elon Musk dort zugeschaltet wurde. Er bestätigte auch einen etwas älteren Bericht, dass das Werk in Wolfsburg jetzt große Schritte machen muss, wenn man langfristig mit Tesla (die nun sehr bald in Grünheide loslegen) mithalten möchte.

Konkurrenz ist gut und der Wettbewerb zwischen Tesla und Volkswagen sorgt am Ende vor allem für eins: Bessere Autos für die Kunden. Am Ende ist es egal, wer die Nummer 1 beim Marktanteil ist, wichtig ist, dass die Elektromobilität vorangetrieben wird und der Standort in Deutschland dabei hoffentlich weiterhin eine Rolle spielt.

