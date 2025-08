EnBW baut aus: 5 neue Schnellladeparks kommen

Die EnBW baut ihre Schnellladeinfrastruktur in Deutschland weiter aus und beginnt mit dem Bau von fünf neuen Schnellladeparks in Bayern und Hessen.

An den neuen Standorten in Ingolstadt, Hengersberg, Münchberg, Mitterteich und Diemelstadt entstehen insgesamt 68 zusätzliche HPC-Ladepunkte (High Power Charging), die bei Bedarf auf über 100 Ladepunkte erweitert werden können. Die Inbetriebnahme aller fünf Parks ist noch für dieses Jahr geplant und trägt dem wachsenden Bedarf an Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Fernverkehr Rechnung.

An den neuen Ladestationen können Fahrzeuge mit einer Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt versorgt werden, was je nach Fahrzeugtyp eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern bei einer Ladezeit von nur 15 Minuten ermöglicht. Ein weiteres Feature ist das integrierte Solardach, das über Photovoltaikanlagen sauberen Strom direkt in den Ladevorgang einspeist. Wie bei allen bestehenden Ladestationen der EnBW wird auch hier ausschließlich „100 Prozent Ökostrom“ verwendet.

Überblick zu den neuen EnBW-Schnellladeparks in Bau

Diemelstadt (Hessen)

16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, Ausbau auf 22 Ladepunkte möglich

Anbindung an A44 (Anschlussstelle 64 Diemelstadt)

Solardach mit einer Leistung von 18,55 kWp

Link zu Google Maps: 51°29’18.3″N 9°00’20.7″E – Google Maps

Hengersberg (Bayern)

16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, Ausbau auf 22 Ladepunkte möglich

Anbindung an A3 (Anschlussstelle 111 Hengersberg)

Solardach mit einer Leistung von 18,55 kWp

Link zu Google Maps: 48°46’00.9″N 13°02’36.6″E – Google Maps

Ingolstadt (Bayern)

12 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, Ausbau auf 20 Ladepunkte möglich

Anbindung an A9 (Anschlussstelle 61 Ingolstadt-Nord)

Unmittelbare Nähe zum Ingolstadt Village Outlet

Solardach mit einer Leistung von 18,55 kWp

Link zu Google Maps: 48°46’57.2″N 11°28’42.7″E – Google Maps

Mitterteich (Bayern)

8 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, Ausbau auf 16 Ladepunkte möglich

Anbindung an A93 (Anschlussstelle 17 Mitterteich-Süd)

Solardach mit einer Leistung von 18,55 kWp

Link zu Google Maps: 49°56’13.7″N 12°13’17.0″E – Google Maps

Münchberg (Bayern)

16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, Ausbau auf 24 Ladepunkte möglich

Anbindung an A9 (Anschlussstelle 35 Münchberg-Nord)

Solardach mit einer Leistung von 37,1 kWp

Link zu Google Maps: 50°12’08.6″N 11°46’46.6″E – Google Maps

Mit über 5.000 Schnellladepunkten betreibt die EnBW bereits heute das größte Netz dieser Art in Deutschland und plant, es bis 2030 auf rund 30.000 Ladepunkte auszubauen.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

