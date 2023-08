EnBW baut Schnellladepark für Elektroautos bei Chemnitz – erstmals mit bis zu 400 Kilowatt laden

Das Energieunternehmen EnBW hat mit dem Bau eines weiteren Schnellladeparks für Elektroautos begonnen. Der Ladepark bei Chemnitz in Sachsen ist mit seiner direkten Anbindung an die A4 (Anschlussstelle Chemnitz Ost) ans Fernverkehrsnetz zwischen Dresden und Erfurt angebunden. Er soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.

Der neue Ladepark bei Chemnitz erhält 24 HPC-Ladepunkte (High Power Charging). Beachtenswert: Die EnBW verbaut dort erstmals Schnellladepunkte der nächsten Generation. Diese Ladepunkte ermöglichen je eine Leistung von bis zu 400 Kilowatt.

Je nach Bedarf kann die EnBW nach eigenen Angaben vor Ort acht weitere Schnellladepunkte nachrüsten und den Ladepark damit auf 32 Ladepunkte erweitern. Auch vor Ort sind ein automatischer REWE ready-Shop, Toiletten und Sitzgelegenheiten.

Die Überdachung des Ladeparks schützt vor Witterung und ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Der darüber erzeugte Solarstrom fließt direkt in den Kreislauf des Ladeparks. Wie bei allen ihren Ladestandorten bezieht die EnBW für zusätzlich benötigte Energie auch am neuen Schnellladepark bei Chemnitz ausschließlich „100 Prozent Ökostrom“.

Fakten zum EnBW Schnellladepark bei Chemnitz

24 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 400 kW Leistung (erweiterbar auf 32 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 400 kW Leistung)

Solardach

Direkte Anbindung an A4 zwischen Dresden und Erfurt

Durchgehend verfügbarer, automatischer REWE ready-Shop, Toiletten und Sitzgelegenheiten direkt am Standort

Link zu Google Maps

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen vergünstigten Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

