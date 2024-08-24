Mobilität

EnBW baut vier neue Elektroauto-Ladeparks in Niedersachsen

Die EnBW beginnt aktuell mit dem Bau von vier neuen Schnellladeparks für Elektroautos in Osnabrück, Dorfmark, Braunschweig und Walsrode.

Diese Standorte sind gut an den Fernverkehr angebunden und ergänzen die bereits bestehende Ladeinfrastruktur in der Region. Insgesamt betreibt die EnBW in Niedersachsen bereits sechs Schnellladeparks, zwei weitere sollen in Kürze zwischen Bremen und Münster in Betrieb gehen. Die neuen Parks sollen Ende 2024 bzw. Anfang 2025 in Betrieb gehen.

Die geplanten Schnellladesäulen gehören mit bis zu 400 Kilowatt zur höchsten Leistungsklasse. Damit lassen sich in der Theorie in 15 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite aufladen.

Üblich ist die Ausstattung der Ladeparks mit Solardächern, die nicht nur Schutz vor Regen bieten, sondern auch zur Energieversorgung der Standorte beitragen. Am Standort Osnabrück wird zudem als Pilotprojekt ein Batteriespeicher eingesetzt, um auch bei hoher Auslastung eine stabile Ladeleistung zu gewährleisten.

Fakten zu den vier neuen EnBW-Schnellladeparks auf einen Blick

Osnabrück

  • 24 HPC-Ladepunkte (High Power Charging) mit bis zu 400 kW Leistung
  • Anbindung an A1 (Anschlussstelle Osnabrück Hafen)
  • Solardach mit 55 kWp
  • Link zu Google Maps

Dorfmark

  • 24 HPC-Ladepunkte (High Power Charging) mit bis zu 400 kW Leistung
  • Anbindung an A7 (Anschlussstelle Dorfmark)
  • Solardach mit 37,1 kWp
  • Link zu Google Maps

Braunschweig

  • 16 HPC-Ladepunkte (High Power Charging) mit bis zu 400 kW Leistung
  • Anbindung an A2 (Anschlussstelle Braunschweig-Ost)
  • Solardach mit 18,6 kWp
  • Link zu Google Maps

Walsrode

  • 16 HPC-Ladepunkte (High Power Charging) mit bis zu 400 kW Leistung
  • Anbindung an A27 (Anschlussstelle Walsrode West)
  • Solardach mit 18,6 kWp
  • Link zu Google Maps

EnBW verfolgt das Ziel, bis 2030 deutschlandweit 30.000 Schnellladepunkte zu betreiben und investiert jährlich rund 200 Millionen Euro in den Ausbau der Elektromobilität.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.


