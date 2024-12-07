EnBW eröffnet Hamburgs größten Schnellladepark – mit bis zu 400 kW

Die EnBW hat in Hamburg-Marmstorf den größten HPC-Ladepark der Hansestadt eröffnet. Der Standort bietet 20 High Power Charging (HPC)-Ladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt.

Der Ladepark wird vollständig mit Ökostrom betrieben und liegt strategisch günstig am Garten des Gartencenters Ehren, das gastronomische Angebote bereithält. Durch die Anbindung an die Autobahnen A7 und A261 ist der Standort sowohl für den Alltagsverkehr als auch für Langstreckenfahrten geeignet.

Die EnBW betreibt mit mehr als 5.000 Ladepunkten das größte Schnellladenetz in Deutschland und will diesen Vorsprung weiter ausbauen.

Fakten zum EnBW-Schnellladepark in Hamburg-Marmstorf

20 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung

Gastronomieangebote in direkter Nähe

Anbindung an A7 und A261

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.