EnBW eröffnet neue Schnellladeparks in Brandenburg, Thüringen und Niedersachsen

Der Energiekonzern EnBW erweitert sein HyperNetz um drei neue Schnelllade-Standorte in Brandenburg, Thüringen und Niedersachsen mit insgesamt 48 Schnellladepunkten.

An diesen HPC-Ladepunkten können Autofahrer innerhalb von 15 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite aufladen. Der größte Standort mit 28 Ladepunkten befindet sich im niedersächsischen Emstek, gefolgt von Mellingen in Thüringen mit zwölf und Fredersdorf-Vogelsdorf in Brandenburg mit acht Ladepunkten. Alle Ladeparks werden mit 100 Prozent Ökostrom betrieben.

Die EnBW forciert den Ausbau ihres Schnellladenetzes insbesondere in Ostdeutschland. Neben den neuen Standorten betreibt EnBW in Thüringen bereits Ladeparks in Rüdersdorf und Schleiz und plant einen weiteren in Brandenburg.

Im ersten Halbjahr 2024 hat die EnBW über 820 neue Schnellladepunkte installiert, was einer Steigerung von über 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bis 2030 rechnet EnBW mit einem Bedarf von rund 120.000 Schnellladepunkten und will davon 30.000 selbst realisieren.

Fakten zu den drei neuen EnBW-Schnellladeparks auf einen Blick:

Fredersdorf-Vogelsdorf (Brandenburg)

8 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung

Solardach mit 18,6 kWp

Direkte Anbindung an Autobahnkreuz A10/B1

Link zu Google Maps

Mellingen/Apolda (Thüringen)

12 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung

Solardach mit 9,3 kWp

Direkte Anbindung an A4, Anschlussstelle 87, ca. 30 km östlich von Erfurt

Link zu Google Maps

Emstek bei Cloppenburg (Niedersachsen)

28 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung

Solardach mit 27,8 kWp

Direkte Anbindung an A1 (Anschlussstelle Cloppenburg)

Link zu Google Maps



Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

-->