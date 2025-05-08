EnBW eröffnet Schnellladepark an der A9 bei Marktschorgast

Der Energiekonzern EnBW hat im bayerischen Marktschorgast eine neue Schnellladestation in Betrieb genommen.

Der Standort liegt direkt an der Autobahn A9 und soll vor allem für Fernreisende mit Elektrofahrzeugen von Bedeutung sein. In der ersten Ausbaustufe stehen 16 Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt zur Verfügung, eine Erweiterung auf 24 Ladepunkte ist geplant.

Die Anlage ist überdacht und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, die den Strom direkt ins Netz einspeist. Der Betrieb erfolgt laut EnBW vollständig mit Ökostrom.

Fakten zum Schnellladepark in Marktschorgast:

16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 24

Anbindung an A9 (Anschlussstelle 38 Marktschorgast)

Solardach mit 37,1 kWp

Am Christophsbühl 4, 95509 Marktschorgast

Die EnBW betreibt derzeit über 6.000 Schnellladepunkte mit einer Leistung von mindestens 150 Kilowatt und hat bereits mehrere überdachte Ladeparks in Betrieb. Bis 2030 will das Unternehmen mehr als 20.000 gleichzeitig nutzbare Schnellladepunkte bereitstellen und investiert dafür weiter in den Ausbau des Ladenetzes.

