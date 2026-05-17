backFlip 20/2026: PlayStation 6: Sony äußert sich zu Preis und Datum
Die 20. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „PlayStation 6: Sony äußert sich zu Preis und Datum“, „GTA 6: Trailer 3 und Vorbestellungen ab nächster Woche“ und „Mazda setzt wieder alles auf den Verbrenner“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
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- PlayStation 6: Sony äußert sich zu Preis und Datum
- GTA 6: Trailer 3 und Vorbestellungen ab nächster Woche
- Mazda setzt wieder alles auf den Verbrenner
- Google Fitbit Air: Mein erster Eindruck zum Band
- One UI 8.5 ist da: Diese Smartphones erhalten ab sofort das Update
- Skoda Epiq: Weltpremiere im Livestream
- Audi: Neues Verbrenner-Flaggschiff steht für „Vorsprung durch Technik“
- Neues „Google Home Display“ vorab geleaked
- iOS 26.5: Apple baut drei exklusive Funktionen für die EU ein
- Google „denkt den Laptop komplett neu“
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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