Mein Tipp der Woche: Die „wahre“ Geschichte von Uncharted 4

Uncharted 4 ist eines meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre und ich bin bereits gespannt, wohin die Reise dieser Marke in Zukunft geht. Doch das große Finale mit Nathan Drake war ursprünglich ganz anders bei Naughty Dog geplant.

Das Team arbeitete viele Jahre an einer Version von Amy Henning, die das Projekt jedoch 2014 verließ. Uncharted 4 wurde danach komplett überarbeitet und das nicht nur beim Gameplay, sondern vor allem auch bei der kompletten Story.

Passend zum 10. Jubiläum von Uncharted 4, was diese Woche Sony und Co. ein bisschen feierten, spülte es das folgende Video in meine Timeline, welches die Geschichte erzählt, die einst bei Naughty Dog für Uncharted 4 geplant war.

Ich muss an dieser Stelle sicher nicht erwähnen, dass es Spoiler gibt und man für das Video das Spiel gut kennen sollte. Man muss jetzt kein großer Fan sein, aber es hilft, wenn man sich etwas mehr für Uncharted begeistern kann (und nein, nicht den Film, den würde ich auch gerne wieder aus meiner Erinnerung entfernen).

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.