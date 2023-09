EnBW errichtet sechs neue Elektroauto-Schnellladeparks in Deutschland

Entlang wichtiger Verkehrsknotenpunkte im deutschen Fernverkehr hat die EnBW bereits Elektroauto-Schnellladeparks mit mindestens acht Schnellladepunkten errichtet. Nun erweitert der Energieversorger sein bundesweites Schnellladenetz um weitere sechs solcher Ladeparks in unmittelbarer Autobahnnähe mit insgesamt 92 gleichzeitig nutzbaren Ladepunkten der höchsten Leistungsklasse.

Die Standorte befinden sich in Posthausen (Niedersachsen), Bielefeld (Nordrhein-Westfalen), Mellingen (Thüringen), Gau-Bickelheim und am Dreieck Nahetal (beide Rheinland-Pfalz) sowie Alfeld (Bayern). An diesen HPC-Ladesäulen (High-Power-Charging) können Elektrofahrzeuge mit bis zu 400 Kilowatt aufgeladen werden, was eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern in einem 15-minütigen Ladevorgang ermöglicht.

Eckdaten zu den sechs neuen EnBW Schnellladeparks auf einen Blick:

Posthausen (Ottersberg, Niedersachsen)

20 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 400 kW Leistung

Solardach mit ca. 28 kWp

Direkte Anbindung an A1

Link zu Google Maps: maps.app.goo.gl/bLKydvfwmADXWcTn8

Bielefeld (Nordrhein-Westfalen)

16 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 400 kW Leistung

Solardach mit ca. 19 kWp

Direkte Anbindung an A2

Link zu Google Maps: maps.app.goo.gl/xUk6b2cgexNugmFD8

Gau-Bickelheim (Rheinland-Pfalz)

16 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 400 kW Leistung

Solardach mit ca. 37 kWp

Direkte Anbindung an A61

Link zu Google Maps: maps.app.goo.gl/gHMTVSbCKzAAFkQi8

Dreieck Nahetal (Rheinland-Pfalz)

16 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 400 kW Leistung

Solardach mit ca. 51 kWp

Direkte Anbindung an A60/A61

Link zu Google Maps: maps.app.goo.gl/PDd4xocQ6JB8EUcB6

Mellingen (Apolda, Thüringen)

16 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 400 kW Leistung

Solardach mit ca. 9 kWp

Direkte Anbindung an A4

Link zu Google Maps: maps.app.goo.gl/wLcCX7EfXXC7cj8VA

Alfeld (Bayern)

8 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 400 kW Leistung

ohne Solardach

Direkte Anbindung an A6

Link zu Google Maps: maps.app.goo.gl/ZN9mcRk955wDBsuw8

Fast alle neuen Standorte werden mit Solardächern ausgestattet, der Standort Mellingen (Apolda) soll 2024 in Betrieb gehen, die fünf anderen noch in diesem Jahr. Die EnBW betreibt alle Ladestationen mit 100 Prozent Ökostrom.

Die EnBW hat bereits über 1.000 Schnellladepunkte in ganz Deutschland in Betrieb und plant, bis 2030 einen relevanten Anteil der geschätzten 130.000 bis 150.000 benötigten Schnellladepunkte in Deutschland bereitzustellen.

