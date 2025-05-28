Tarife

Endlich für 5 Euro: Allnet-Flat-Tarif mit 17 GB 5G-Datenvolumen (letzte Chance!)

Von
4 Kommentare
Handyhelden

Endlich gibt es mal wieder ein sehr brauchbares Mobilfunkangebot für knapp unter 5 € pro Monat. Handyhelden.de bewirbt ein aktuelles Mobilfunkangebot von Telefónica, das 17 GB Datenvolumen und eine Allnet-Flat beinhaltet und monatlich 4,99 Euro kostet.

Hinweis: Die Aktion endet am heutigen 28. Mai 2025 um 23:59 Uhr.

Das Angebot ist sowohl mit monatlicher Kündigungsoption als auch mit einer Laufzeit von 24 Monaten erhältlich. Während bei der 24-Monats-Variante kein Anschlusspreis anfällt, wird bei der monatlich kündbaren Option ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro erhoben.

Die maximale Surfgeschwindigkeit beträgt laut Anbieter 50 Mbit/s über das 5G-Netz. Der Tarif wird unter der Marke Klarmobil bereitgestellt. Zu bedenken gilt: Der gute Preis gilt exakt zwei Jahre. Man sollte sich demnach rechtzeitiges Kündigen beziehungsweise Tarifverhandlungen mit dem Provider vormerken.

Handyhelden.de tritt dabei als Vermittler und Plattform für Mobilfunktarife auf und möchte laut Eigendarstellung günstige Preise mit einer starken Kundenorientierung kombinieren. Neben dem vorgestellten Angebot hebt das Unternehmen seinen Kundenservice, erweiterte Rückgaberechte sowie eine schnelle Lieferung hervor.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

  1. Timo ☀️
    sagt am

    Hab letzte Woche das 100 GB Angebot gebucht und bin etwas verwirrt von der Kommunikation bisher : zum Thema Rufnummermitnahme kommuniziert Handyhelden im Antrag “ kein Problem“, Klarmobil meldet sich dann mit widersprüchlichen Aussagen(muss noch beantragt werden) es gibt unterschiedliche Auftragsnummer, daß Modell, dass HH nur Vermittler ist, hatte sich mir so nicht dargestellt – bin gespannt, wie Portierung und Vertragsstart dann Mitte Juni aussehen.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Timo ⇡

      Berichte dann gerne mal, wie es lief.

      Antworten
      1. Timo ☀️
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Mach ich, Frag mich aber jetzt schon, wozu der explizit beworbene Kundenservice sein soll, wenn man letztlich Kunde von Klarmobil ist und letztlich nur die Fragen beantworten können…

        Antworten
    2. Max 🔱
      sagt am zu Timo ⇡

      Handyhelden ist nur ein Vermittler und alles läuft über Freenet ab.

      Antworten

