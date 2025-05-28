Endlich für 5 Euro: Allnet-Flat-Tarif mit 17 GB 5G-Datenvolumen (letzte Chance!)

Endlich gibt es mal wieder ein sehr brauchbares Mobilfunkangebot für knapp unter 5 € pro Monat. Handyhelden.de bewirbt ein aktuelles Mobilfunkangebot von Telefónica, das 17 GB Datenvolumen und eine Allnet-Flat beinhaltet und monatlich 4,99 Euro kostet.

Hinweis: Die Aktion endet am heutigen 28. Mai 2025 um 23:59 Uhr.

Das Angebot ist sowohl mit monatlicher Kündigungsoption als auch mit einer Laufzeit von 24 Monaten erhältlich. Während bei der 24-Monats-Variante kein Anschlusspreis anfällt, wird bei der monatlich kündbaren Option ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro erhoben.

Die maximale Surfgeschwindigkeit beträgt laut Anbieter 50 Mbit/s über das 5G-Netz. Der Tarif wird unter der Marke Klarmobil bereitgestellt. Zu bedenken gilt: Der gute Preis gilt exakt zwei Jahre. Man sollte sich demnach rechtzeitiges Kündigen beziehungsweise Tarifverhandlungen mit dem Provider vormerken.

Handyhelden.de tritt dabei als Vermittler und Plattform für Mobilfunktarife auf und möchte laut Eigendarstellung günstige Preise mit einer starken Kundenorientierung kombinieren. Neben dem vorgestellten Angebot hebt das Unternehmen seinen Kundenservice, erweiterte Rückgaberechte sowie eine schnelle Lieferung hervor.

Zum Tarif bei Handyhelden.de →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.