Erheblicher Zuwachs bei Elektroautos in Deutschland

Im ersten Quartal 2025 wurden in Deutschland insgesamt 664.571 Personenkraftwagen neu zugelassen. Mehr als die Hälfte dieser Neuzulassungen – genau 56,0 Prozent – entfielen auf Fahrzeuge mit „alternativen Antrieben“. Dazu zählen Modelle mit Elektro-, Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, Brennstoffzellen-, Gas- oder Wasserstoffantrieb. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Neuzulassungen mit alternativen Antrieben um 22,1 Prozent.

Besonders deutlich war der Zuwachs bei den Pkw mit Elektroantrieb, also bei den reinen Elektrofahrzeugen (BEV), den Plug-in-Hybriden und den Brennstoffzellenfahrzeugen. Hier wurden insgesamt 176.775 Fahrzeuge neu zugelassen – das entspricht einem Anteil von 26,6 Prozent an allen Neuwagen und einem Plus von 39,9 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2024.

Innerhalb dieser Gruppe hatten rein batterieelektrische Fahrzeuge mit 112.968 Einheiten einen Anteil von 17,0 Prozent.

Elektroautos mit höchstem Zuwachs

Die Neuzulassungen von reinen Elektro-Pkw (BEV) legten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 38,9 Prozent zu. Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb sind in der Gesamtzahl enthalten, werden aber vom Kraftfahrt-Bundesamt nicht weiter differenziert ausgewertet. Angaben zu einzelnen Marken oder Modellen sind nicht enthalten.

Der Gesamttrend zeigt also eine zunehmende Verbreitung alternativer Antriebstechnologien im deutschen Neuwagenmarkt zu Beginn des Jahres 2025. Die Entwicklung über einen längeren Zeitraum könnt ihr auch folgenden Grafiken entnehmen.

-->