Erneut Bestnoten: Telekom gewinnt Festnetztest

Im aktuellen Festnetztest der „Zeitschrift“ Chip wurde die Deutsche Telekom unter vier deutschlandweit aktiven Internetanbietern mit der Gesamtnote 1,6 als bester Anbieter bewertet.

Besonders in der Kategorie „Vertragserfüllung” konnte das Unternehmen punkten. Diese Kategorie zeigt an, inwiefern die vertraglich vereinbarte Internetgeschwindigkeit tatsächlich beim Kunden ankommt. Auch bei der Netzzuverlässigkeit lag das Unternehmen laut Test vorne.

Die Telekom erreichte zudem mit 16,3 Millisekunden die niedrigste durchschnittliche Latenzzeit im Vergleich zu den anderen Anbietern und erhielt dafür die Note 1,0. Auch bei der Stabilität schnitt das Netz positiv ab.

Die gemessene Ausfallquote lag bei lediglich 0,098 Prozent. Im Durchschnitt blieb ein Anschluss rund 15 Tage ohne Unterbrechung. Knapp ein Drittel der Anschlüsse verzeichnete höchstens einen Ausfall pro Monat.

Testverfahren und Datenbasis

Die Bewertung basierte auf zwei Datenquellen. Zum einen kamen über einen Zeitraum von drei Monaten rund 1.000 Mini-Rechner auf Raspberry-Pi-Basis bei Testpersonen im gesamten Bundesgebiet zum Einsatz, um die Netzqualität kontinuierlich zu messen.

Zum anderen flossen etwa 87.000 Messwerte über die Plattform speedtest.chip.de in die Analyse ein. Dabei wurden unter anderem die Download- und Upload-Geschwindigkeit sowie die Reaktionszeit untersucht.

In einer Pressemitteilung betont der Technikchef der Telekom, dass das gute Abschneiden im Test ein Beleg für die Investitionen des Unternehmens in das Netz sei. Diese Aussagen bleiben jedoch auf Werbeniveau und zielen darauf ab, das Vertrauen in die Marke zu stärken. Die Ergebnisse des Tests basieren auf einer Auswahl an Messpunkten und spiegeln nicht zwingend die individuelle Nutzererfahrung jedes Kunden wider.

Derzeit bietet die Telekom bereits über 10 Millionen Haushalten Glasfaser bis ins Haus. Auf telekom.de/schneller kann man wie üblich prüfen, ob der eigene Anschluss bereits vom Ausbau einen Nutzen zieht.

