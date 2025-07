Europa: So unterschiedlich ist die Gebrauchtwagen-Kaufkraft

Eine aktuelle AutoScout24-Analyse untersucht die Preisentwicklung des VW Golf von 2017 bis 2023 in fünf europäischen Ländern: Deutschland, Belgien, Italien, Österreich und Niederlande. Der VW Golf gilt als beliebtes Auto, dessen Preise als Indikator für die wirtschaftliche Lage und die Kaufkraft der Bevölkerung herangezogen werden können. Die Analyse beleuchtet sowohl den Wertverlust als auch die Zeit, die man durchschnittlich arbeiten muss, um sich einen gebrauchten Golf leisten zu können.

In Deutschland sind die Preise für gebrauchte VW Golf Modelle seit 2017 um mehr als 30 Prozent gestiegen. Während ein gebrauchter Golf im Jahr 2023 durchschnittlich 20.702 Euro kostete, waren die Preise in Belgien mit 17.295 Euro deutlich niedriger. Den stärksten Preisanstieg seit 2017 verzeichneten die Niederlande mit einem Plus von 57 Prozent. In Österreich war der Preisanstieg mit rund 26 Prozent am geringsten.

Interessant ist der Vergleich der Kaufkraft in den einzelnen Ländern. Deutsche mussten im Jahr 2023 durchschnittlich 10 Monate arbeiten, um sich einen gebrauchten Golf leisten zu können, Italiener sogar fast 11 Monate. In Belgien, Österreich und den Niederlanden liegt die Arbeitszeit für einen gebrauchten Golf bei etwa 6 Monaten. Insgesamt zeigt sich, dass die Menschen in vier von fünf Ländern heute länger für einen gebrauchten VW Golf sparen müssen als noch 2017.

Auch der Wertverlust eines Golf ist in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. In Deutschland, Österreich und Belgien ist der Wertverlust nach drei Jahren am größten. In den Niederlanden hingegen ist der Wertverlust bereits nach einem Jahr am größten, in Italien erst nach acht Jahren, wie die Erhebung aufzeigt.

