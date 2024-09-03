Eve Thermo Control verspricht maximalen Heizkomfort

Eve Systems hat die Markteinführung von Eve Thermo Control bekannt gegeben, einem externen Temperatursensor und -regler, der zusammen mit dem intelligenten Heizkörperthermostat Eve Thermo eine präzise Temperaturregelung ermöglichen soll. Das neue Gerät misst die Temperatur im Raum und nicht am Heizkörper.

Zusammen mit dem Firmware-Upgrade für Eve Thermo der 4. Generation auf den neuen Matter-Standard ermöglicht Eve eine direkte Kommunikation zwischen Geräten ohne Cloud oder zusätzliche Hardware. Durch die Einführung von Matter-Bindings, die eine direkte Kommunikation zwischen Temperatursensor und Thermostat ermöglichen, wird die Regelung der Raumtemperatur optimiert.

Der Eve Thermo Control ist ab sofort im Handel erhältlich (79,95 € UVP), ebenso wie ein Raumkomfortset, das den Sensor mit dem Matter-kompatiblen Thermostat kombiniert.

Eve Thermo Control – Technische Spezifikationen

Systemvoraussetzungen:

iOS/iPadOS 17.6 (oder neuer)

Apple TV 4K (2. Generation), Apple TV 4K (3. Generation, 128 GB), HomePod (2. Generation) oder HomePod mini als Steuerzentrale

Eve Thermo (4. Generation)

Hardware:

Umgebungsbedingungen: 0 °C–50 °C; 5 %–95 % Luftfeuchtigkeit

Messgenauigkeit Temperatur/Feuchtigkeit: Idealerweise ±0,3 °C/±3 %

Stromversorgung: Interne Batterie

Ladeanschluss: USB-C

Display: E-Ink, 320 x 320 Pixel

Funkverbindung: Thread

Maße: 54 x 54 x 19 mm (H x B x T)

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.