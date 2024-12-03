Eve Thermo: Dank Matter jetzt auch für Android-Haushalte

Eve Systems, ein Anbieter von Smart-Home-Technologien, hat den Eve Thermo Heizkörperthermostat in einer Matter-Version vorgestellt. Besonderes Augenmerk liegt weiterhin auf der vollständigen Funktionalität ohne Cloud oder Registrierung. Das Thermostat ist nicht nur ein Produkt für Apple Home, sondern bietet nun auch Android-Nutzern mit der neuen Eve-App für Android die Möglichkeit, es in Google Home zu integrieren. Eve Thermo ist ab sofort zum Preis von 79,95 Euro erhältlich.

Dank einer Partnerschaft mit Google wurde die Android-App speziell an die neuesten Programmierschnittstellen von Google angepasst. Laut Jerome Gackel, CEO von Eve, ermöglicht dies eine nahtlose Integration in Google Home.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evehome.eve

Die App unterstützt Funktionen wie Zeitplanverwaltung, Kindersicherung und Temperaturkalibrierung direkt auf dem Gerät. Matter, das auf lokale Vernetzung ohne Cloud setzt, erhöht zudem die Datensicherheit und ermöglicht eine plattformübergreifende Steuerung über Geräte von Apple, Google oder Amazon.

Die neue Eve-App für Android kann kostenlos im Google Play Store heruntergeladen werden und bietet zum Start Unterstützung für Eve Thermo. Zukünftige Updates sollen weitere Geräte und Plattformen wie Amazon Alexa und Samsung SmartThings integrieren.

