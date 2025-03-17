Exklusiv für freenet E-Mail-Kunden: 20 GB 5G Vodafone Allnet-Flat ab 0,99 €/Monat

Ab sofort startet eine exklusive Aktion für freenet.de Mail Kunden, bei der es eine 20 GB 5G Vodafone Allnet-Flat bereits ab 0,99 €/Monat gibt.

Wer noch kein freenet.de Mail Kunde ist, kann sich jetzt dafür anmelden und ebenfalls von den günstigen Tarifen profitieren.

Es gibt drei freenet.de Mail Produkte: Basic (kostenlos), Start (3,49 €/Monat) und Classic (5,99 €/Monat). Je nach gewähltem Mailtarif variiert der Preis für die 20 GB 5G Vodafone Allnet-Flat: 4,99 €/Monat für Basic, 2,99 €/Monat für Start und nur 0,99 €/Monat für Classic.

Die Laufzeit der Mail-Produkte beträgt 12 Monate, während der Mobilfunkvertrag eine Laufzeit von 24 Monaten hat. Die effektiven Preise für den Mobilfunktarif ergeben sich aus der Kombination mit dem Mail-Abo und beginnen bei 3,99 €/Monat für Classic-Kunden.

Der Tarif selbst (ein klarmobil-Tarif im Vodafone-Netz) bietet 20 GB Datenvolumen mit 50 Mbit/s, Allnet-Flat für Telefonie und SMS, EU-Roaming, VoLTE & WLAN-Call, eSIM-Option sowie 0 Euro Anschlussgebühr.

