Tarife

Exklusiv für freenet E-Mail-Kunden: 20 GB 5G Vodafone Allnet-Flat ab 0,99 €/Monat

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Freenet

Ab sofort startet eine exklusive Aktion für freenet.de Mail Kunden, bei der es eine 20 GB 5G Vodafone Allnet-Flat bereits ab 0,99 €/Monat gibt.

Wer noch kein freenet.de Mail Kunde ist, kann sich jetzt dafür anmelden und ebenfalls von den günstigen Tarifen profitieren.

Es gibt drei freenet.de Mail Produkte: Basic (kostenlos), Start (3,49 €/Monat) und Classic (5,99 €/Monat). Je nach gewähltem Mailtarif variiert der Preis für die 20 GB 5G Vodafone Allnet-Flat: 4,99 €/Monat für Basic, 2,99 €/Monat für Start und nur 0,99 €/Monat für Classic.

Freenet Uebersichtsgrafik 1000x563

Die Laufzeit der Mail-Produkte beträgt 12 Monate, während der Mobilfunkvertrag eine Laufzeit von 24 Monaten hat. Die effektiven Preise für den Mobilfunktarif ergeben sich aus der Kombination mit dem Mail-Abo und beginnen bei 3,99 €/Monat für Classic-Kunden.

Der Tarif selbst (ein klarmobil-Tarif im Vodafone-Netz) bietet 20 GB Datenvolumen mit 50 Mbit/s, Allnet-Flat für Telefonie und SMS, EU-Roaming, VoLTE & WLAN-Call, eSIM-Option sowie 0 Euro Anschlussgebühr.

Zu den Aktions-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Natürlich cool für diejenigen die mit 20GB auskommen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Exklusiv für freenet E-Mail-Kunden: 20 GB 5G Vodafone Allnet-Flat ab 0,99 €/Monat
Weitere Neuigkeiten
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17 und Air: Heute ist Verkaufsstart
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen
in Gaming
iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
in Firmware und OS
Das ist der ganz neue Google Home Speaker
in Audio
Sonos Era 300 Detail
Smart Home: Sonos ist jetzt ein bisschen „schlauer“
in Smart Home