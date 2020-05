Exynos 992: 5-nm-Chip für das Samsung Galaxy Note 20?

Samsung bekam in den letzten Wochen viel Kritik beim Galaxy S20, denn der Exynos 990 kann nicht mit dem Snapdragon 865 von Qualcomm mithalten. Den nutzt Samsung aber in den USA und verkauft damit quasi zwei unterschiedliche Modelle. Die US-Nutzer erhalten das bessere Paket von Samsung.

Samsung: Exynos 992 soll kommen

Beim Samsung Galaxy Note 20 könnte man den Spieß umdrehen, denn da steht nun seit einigen Wochen der Exynos 992 im Raum. Und auch ZDNet will erfahren haben, dass Samsung diesen SoC plant und ihn sogar bereits im 5-nm-Verfahren fertigen lässt. Die Massenproduktion soll aber erst im August anlaufen.

Stellt sich also die Frage: Wird es den Exynos 992 bereits im Samsung Galaxy Note 20 geben? Eine produktion im August wäre etwas knapp, denn das neue Note wird sicher im August auf den Markt kommen. Samsung präsentierte letztes Jahr übrigens einen neuen Exynos-SoC für das Galaxy Note 10 im August.

Der Schritt zum 5-nm-Verfahren dürfte wieder einen ordentlichen Sprung bei der Performance und Effizienz mitbringen und die ersten Anbieter, die das umsetzen, sind meistens Apple (mit dem A-Chip) und Huawei (mit dem Kirin-Chip). Wobei wir noch abwarten müssen, ob Huawei da nicht doch Probleme haben wird.

Samsung: Neues Note mit 5-nm-Chip?

Samsung muss, so wie viele andere Android-Hersteller, aber auf Qualcomm warten und die zeigen ihren neuen SoC meistens im Dezember und liefern ihn dann auch erst aus. Die ersten Smartphones mit dem Snapdragon 875 kommen also erst im Frühjahr, was Apple und Huawei einen Vorteil verschafft.

Mal schauen, was Samsung plant, aber falls der Exynos 992 im 5-nm-Verfahren gefertigt wird, dann dürfte er dem Snapdragon 865 überlegen sein. Damit könnte Samsung den Spieß also umdrehen. Der Exynos 990 ist schlechter, aber vielleicht wird das neue Note das erste Smartphone mit einem 5-nm-Chip.

Video: Das Samsung Galaxy Note 20+

