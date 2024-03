F-Zero kommt bald: Nintendo Switch erhält weiteren Klassiker

Nintendo brachte 2022 mit F-Zero X einen Klassiker der N64-Ära auf die Switch und packte das Spiel in das Online-Abo. Jetzt folgt ein weiterer Klassiker, denn an Ostern bekommen wir F-Zero Maximum Velocity (aber nur in der Premium-Stufe).

Das ist ein Klassiker von 2001, der damals für den Game Boy Advance erschien und den ich rauf und runter gespielt habe. Damit haben wir neben F-Zero 99 drei Spiele dieser Reihe für die Nintendo Switch, aber nicht das, was ich mir wirklich wünsche.

Es ist zwar ganz nett zwei alte Klassiker zu haben, aber ich würde mir mal wieder einen ganz neuen Teil der Reihe wünschen. Das steht aber nicht im Raum, es hat sich nur mal angedeutet, dass wir F-Zero GX als Remastered-Version bekommen.

Bei Nintendo gibt es also noch Fans von F-Zero, aber es reicht wohl nicht für einen neuen Teil der Reihe aus, sondern nur für ein paar alte Spiele, die man entweder in das Abo packt oder vermutlich irgendwann teuer als Remastered-Version verkauft.

