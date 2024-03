Phil Spencer träumt von einem Xbox-Handheld

Ein Handheld von Microsoft dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, denn es gibt nicht nur mehrere Gerüchte, der Xbox-Chef träumt mittlerweile sogar ganz offen von einer eigenen Lösung. Im Gespräch mit Polygon nennt Phil Spencer die Details.

Er testet gerade alle möglichen Handhelds auf dem Markt und macht sich dabei Notizen. Die aktuellen Lösungen von Valve, Asus oder Lenovo fühlen sich schon gut an, aber sie fühlen sich noch nicht nach Xbox-Hardware an, was er gerne hätte.

Eine vollwertige Xbox zum Mitnehmen

Phil Spencer hätte gerne einen Handheld, der das volle Xbox-Erlebnis bietet, nur eben mobil. Einen Xbox-Handheld wollte er nicht bestätigen, aber die Sache ist mittlerweile recht eindeutig. Ich würde hier bald mit einer Ankündigung rechnen.

Für das Xbox-Team geht es auch darum, wie man neue Nutzer erreicht, denn die Xbox hat es derzeit nicht leicht mit der Hardware. Ich bin gespannt und Microsoft ist damit wohl nicht alleine, denn auch Sony soll jetzt einen solchen Plan verfolgen.

Besseres Windows-Erlebnis für Handhelds

Das heißt übrigens nicht, dass man die anderen Handhelds mit Windows vergisst, denn laut Phil Spencer machen die das schon gut, aber ab und zu fühlen sie sich wie ein PC und weniger wie eine Konsole an. Das möchte Microsoft auch ändern.

Auch hier gibt es keine konkrete Ankündigung, aber es Microsoft optimiert das Erlebnis immer weiter und es steht im Raum, dass man an einer speziellen Version von Windows für Handhelds arbeitet. Werden wir das ebenfalls noch 2024 sehen?

