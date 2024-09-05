Social

Facebook feiert Comeback bei jüngeren Menschen

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Facebook App Header

Facebook war im ersten Jahrzehnt nach der Gründung vor allem bei jüngeren Menschen sehr beliebt und legte den Fokus zum Start bekanntlich auf Unis. Mit der Zeit wurde man das größte soziale Netzwerk der Welt, verlor aber diesen Fokus.

Im zweiten Jahrzehnt wanderten viele ab, die Facebook von Anfang an nutzten, und der Fokus wanderte auf neue Märkte und neue Zielgruppen. Doch die Menschen werden älter und Facebook wurde zunehmend unattraktiver bei jungen Nutzern.

Für Meta war es zwar hilfreich, dass man Instagram übernahm, der beste Einkauf in der Geschichte von Facebook, aber Facebook selbst verlor an Einfluss. Das ändert sich gerade wieder, denn Facebook feiert ein Comeback bei jüngeren Menschen.

Facebook will junge Menschen abholen

In den USA und Kanada gibt es wieder 40 Millionen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren, die Facebook täglich nutzen, so Tom Alison gegenüber Axios. Und der US-Markt sei oft ein Testlauf, bei Facebook sieht man neue Trends später auch global.

Der Chef der Facebook-App hat auch verraten, was man tut, damit die jüngeren Menschen wieder Facebook nutzen. Der Feed wurde angepasst, der Fokus liegt mehr auf Events, auf Dating und auf Shopping. Außerdem hat man die Reels in den Mittelpunkt gestellt und geschaut, dass „Profis“ besser Inhalte erstellen können.

Das kommende TikTok-Verbot in den USA könnte, wenn es wirklich umgesetzt wird, ein weiterer Push für Facebook bei jungen Menschen sein. Facebook gibt aber an, dass man nicht darauf baut und für die neue Strategie eine eigene Roadmap hat.

Interessant zu sehen, dass Facebook nach 20 Jahren noch so relevant ist, man kann Meta nicht vorwerfen, dass sie sich nicht gut anpassen können. Für mich ist die Plattform seit einigen Jahren irrelevant, was aber irgendwie schade ist, denn in der Anfangszeit mochte ich das Konzept und den Fokus auf die privaten Beiträge.

Mit der Zeit rückte dann die Werbung und damit die Unternehmen in den Fokus und viele meiner Kontakte wurden inaktiv. Wenn ich jetzt bei Facebook unterwegs bin, dann wirkt das wie ein Blick in eine Zeit, die schon 10 Jahre her ist. Viele, die jetzt noch aktiv sind, haben sich im letzten Jahrzehnt kein bisschen weiterentwickelt.

Gta 6 Grand Theft Auto Header

GTA 6: Fokus liegt wohl auf der PlayStation 5 (Pro)

Rockstar Games hat wohl einen exklusiven Marketingdeal mit Sony geschlossen und man wird GTA 6 gemeinsam bewerben. Der Blockbuster erscheint…

4. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    was ist Facebook?
    nein im Ernst habe vor 8 Jahren die Löschung beantragt mit allem drum und dran und ne Freundin meinte sie könne nach wie vor auf meinen Account zugreifen (als Freund oder wie man das mittlerweile nennt) Drecksverein!

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Kurt ⇡

      https://www.facebook.com/help/224562897555674

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Social / Facebook feiert Comeback bei jüngeren Menschen
Weitere Neuigkeiten
VW ID Polo, ID Cross, Cupra Raval und Skoda Epic: Plan für die „günstigen Elektroautos“
in Mobilität
Sony Xperia 10 VII vorgestellt – kostet 449 Euro
in Smartphones
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue: Flash-Sale mit 25 % Rabatt
in Smart Home
Spotify geht gegen ReVanced-Patch juristisch vor
in Marktgeschehen
Apple iPhone 17, Air und 17 Pro: Um diese Uhrzeit starten die Vorbestellungen
in Smartphones
Das sind die neuen Nothing Ear 3 für 2025
in News
Audi RS6: Als Verbrenner beliebt, als Elektroauto keine Option
in Mobilität
HBO Max wird teurer: Höhere Preise kurz vor dem Deutschland-Start
in News
Xbox Logo Header 2025
Microsoft: Xbox Cloud Gaming soll besser werden
in Dienste
iPhone Air: Apple-Manager überraschen live mit dem ersten „Biegetest“
in Smartphones