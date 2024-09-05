Facebook feiert Comeback bei jüngeren Menschen

Facebook war im ersten Jahrzehnt nach der Gründung vor allem bei jüngeren Menschen sehr beliebt und legte den Fokus zum Start bekanntlich auf Unis. Mit der Zeit wurde man das größte soziale Netzwerk der Welt, verlor aber diesen Fokus.

Im zweiten Jahrzehnt wanderten viele ab, die Facebook von Anfang an nutzten, und der Fokus wanderte auf neue Märkte und neue Zielgruppen. Doch die Menschen werden älter und Facebook wurde zunehmend unattraktiver bei jungen Nutzern.

Für Meta war es zwar hilfreich, dass man Instagram übernahm, der beste Einkauf in der Geschichte von Facebook, aber Facebook selbst verlor an Einfluss. Das ändert sich gerade wieder, denn Facebook feiert ein Comeback bei jüngeren Menschen.

Facebook will junge Menschen abholen

In den USA und Kanada gibt es wieder 40 Millionen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren, die Facebook täglich nutzen, so Tom Alison gegenüber Axios. Und der US-Markt sei oft ein Testlauf, bei Facebook sieht man neue Trends später auch global.

Der Chef der Facebook-App hat auch verraten, was man tut, damit die jüngeren Menschen wieder Facebook nutzen. Der Feed wurde angepasst, der Fokus liegt mehr auf Events, auf Dating und auf Shopping. Außerdem hat man die Reels in den Mittelpunkt gestellt und geschaut, dass „Profis“ besser Inhalte erstellen können.

Das kommende TikTok-Verbot in den USA könnte, wenn es wirklich umgesetzt wird, ein weiterer Push für Facebook bei jungen Menschen sein. Facebook gibt aber an, dass man nicht darauf baut und für die neue Strategie eine eigene Roadmap hat.

Interessant zu sehen, dass Facebook nach 20 Jahren noch so relevant ist, man kann Meta nicht vorwerfen, dass sie sich nicht gut anpassen können. Für mich ist die Plattform seit einigen Jahren irrelevant, was aber irgendwie schade ist, denn in der Anfangszeit mochte ich das Konzept und den Fokus auf die privaten Beiträge.

Mit der Zeit rückte dann die Werbung und damit die Unternehmen in den Fokus und viele meiner Kontakte wurden inaktiv. Wenn ich jetzt bei Facebook unterwegs bin, dann wirkt das wie ein Blick in eine Zeit, die schon 10 Jahre her ist. Viele, die jetzt noch aktiv sind, haben sich im letzten Jahrzehnt kein bisschen weiterentwickelt.