Facebook will jetzt ein großes Problem angehen

In den letzten Jahren hat Facebook sehr viele Dinge in der Timeline zugelassen und teilweise auch gepusht. Hauptsache, es wurde interagiert. So ein Fokus wird gerne von „Spam“ ausgenutzt und das ist für Meta mittlerweile ein großes Problem.

Facebook bekämpft den Spam

Aktuell versucht man wieder alte und auch neue Nutzer für Facebook zu gewinnen, unter anderem mit der klassischen Timeline. Ein weiterer Schritt ist jetzt eine ganz klare Kampfansage gegen Spam, wie das Unternehmen im Blogeintrag mitteilt.

Facebook versucht in Zukunft die Inhalte hervorzuheben, die nicht einfach nur auf Reichweite ausgelegt und teilweise Fake sind. Und auch in den Kommentaren will man einen besseren Umgang, Nutzer können Spam-Kommentare besser melden.

Wird nicht leicht für Facebook

Die Frage ist nur, ob das noch gelingt oder ob der Zug schon abgefahren ist. Und wie weit Meta wirklich geht, denn „normale“ Inhalte haben dann eben doch oft ein bisschen weniger Reichweite als Spam und am Ende will man noch Geld verdienen.

Ich muss aber sagen, dass ich die aktuelle Entwicklung von Facebook spannend finde. Noch bin ich nicht an dem Punkt, an dem ich dort wieder aktiv werde, dazu ist meine Timeline weiterhin zu kaputt, aber wir kommen der Sache doch näher.

