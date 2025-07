Netflix träumt von einer gigantischen Zukunft

Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 390,56 Milliarden Euro ist Netflix ein sehr erfolgreiches Unternehmen und die letzten Monate haben gezeigt, dass man auch wirtschaftlich sein kann, wenn man die Preise anhebt und mehr Werbung einbaut.

Doch Netflix hat größere Pläne, so Ted Sarandos heute im Rahmen des Semafor’s 2025 World Economy Summit. Langfristig, davon ist der Co-CEO überzeugt, hat Netflix das große Potenzial für eine „Trillion Dollar Company“ (sprich eine Billion).

Netflix will bis 2030 sehr stark wachsen

Das Wall Street Journal berichtete vor ein paar Tagen, dass das Management von Netflix dieses Ziel für 2030 anpeilt und den Umsatz verdoppeln will. Die Frage ist, wie Netflix so ein gigantisches Wachstum in den nächsten Jahren erreichen will.

Mit Preiserhöhungen alleine wird das kaum möglich sein, für so einen Schritt muss sich Netflix breiter aufstellen. Was man ja auch schon seit einer Weile tut, vor allem der Gaming-Bereich wird immer wichtiger und wird gerade von Netflix überarbeitet.

Doch reicht das aus, um auf einem Level mit Apple, Amazon und Google unterwegs zu sein? Netflix ist in den Top 50 der weltweit wertvollsten Unternehmen, aber die Top 10 sind eine andere Liga. Mit Streaming alleine wird das wohl nicht gelingen.

