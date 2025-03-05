Fahrzeugzulassungen im Februar 2025: Verbrenner im Sinkflug

Im Februar 2025 wurden insgesamt 203.434 Personenkraftwagen neu zugelassen, was einem Rückgang von 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Besonders betroffen waren die gewerblichen Neuzulassungen (-6,5 Prozent) sowie die privaten Neuzulassungen (-6,2 Prozent).

Besonders betroffen waren Marken wie Smart (-76,7 %), Tesla (-76,3 %) und Porsche (-45,3 %), die drastische Rückgänge verzeichneten. Auch Opel (-33,9 %), Fiat (-45,4 %) und Mitsubishi (-45,0 %) mussten deutliche Einbußen hinnehmen.

Auf der Gewinnerseite standen hingegen Alfa Romeo (+48,2%), Renault (+50,6%) und BYD (+96,8%), die im Vergleich zum Vorjahresmonat kräftig zulegen konnten. VW blieb mit einem Marktanteil von 20,2 Prozent die meistverkaufte Marke und verzeichnete ein moderates Wachstum von 1,7 Prozent.

Die SUVs blieben mit einem Anteil von 30,7 Prozent das stärkste Fahrzeugsegment, während die Kompaktklasse einen deutlichen Rückgang von 17 Prozent auf 17,3 Prozent hinnehmen musste. Besonders stark legten die Obere Mittelklasse (+119,3 Prozent) und die Utilities (+27,2 Prozent) zu. Stark rückläufig waren dagegen die Neuzulassungen von Minis (-51,3 %), Sportwagen (-33,8 %) und Minivans (-31,1 %).

Elektroautos mit starkem Wachstum

Elektroautos (BEV) verzeichneten ein starkes Wachstum von 30,8 Prozent und erreichten einen Marktanteil von 17,7 Prozent. Auch Plug-in-Hybride legten um 34 Prozent zu, während Benziner (-26,2 Prozent) und Diesel (-23,8 Prozent) weiter deutlich an Boden verloren.

Auf dem Nutzfahrzeugmarkt gingen die Neuzulassungen in allen Fahrzeugklassen zurück, besonders stark bei Zugmaschinen (-35,3 Prozent) und Sattelzugmaschinen (-45,7 Prozent).

Der Gebrauchtwagenmarkt verzeichnete insgesamt 596.101 Besitzumschreibungen (-5,2 %), wobei Krafträder (-11,6 %) und Personenkraftwagen (-5,2 %) besonders betroffen waren. Einige Fahrzeugarten wie Busse (+7,7 %) und Zugmaschinen (+1,7 %) konnten dagegen zulegen.

Die durchschnittlichen CO₂-Emissionen der neu zugelassenen Personenkraftwagen sanken auf 109,7 g/km (-10,7 %).

Eine detaillierte Statistik der Neuzulassungen nach Segmenten und Modellreihen wurde beim KBA veröffentlicht.